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Православен календар за 19 септември

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Св. мчци Трофим, Саватий и Доримедонт (Събота след Въздвижение).

Днес честваме светите мчци Трофим, Саватий и Доримедонт, живели през III в. и пострадали при гоненията на християните. И тримата дали живота си за прослава на Господа Исуса Христа. При изтезанията те убеждавали мъчителя си да познае истината. Но жестокият Дионисий упорствал в неверието си. Той хулел Христа Спасителя и наричал християните магьосници. Накрая заповядал да им отсекат главите. Те приели с радост и надежда пратените им от небесата мъченически венци.

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