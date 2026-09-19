Катастрофа затруднява движението при км 245 на "Тракия"

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Движението при км 245 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в активната лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".