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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23588759 www.24chasa.bg

Катастрофа затруднява движението при км 245 на "Тракия"

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Магистрала „Тракия" СНИМКА: АПИ

Движението при км 245 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в активната лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Магистрала „Тракия" СНИМКА: АПИ

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