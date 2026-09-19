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Движението при км 13 на пътя Тополовград – Княжево е в една лента заради инцидент

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Движението при км 13 на път II-76 Тополовград – Княжево се осъществява в една лента поради катастрофа, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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