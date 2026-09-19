Добри са условията за туризъм днес в планините

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Добри са условията за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

В планините на места има разкъсана облачност. Температурите по курортите са около 8-10 градуса. Има и слаб вятър.

Планинските спасители съветват туристите да спазват определените маршрути и да не излизат извън маркираните пътеки, както и телефоните им да са заредени.

От ПСС не са регистрирали инциденти през изминалото денонощие, пише БТА.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над масивите от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от североизток, по най-високите части на планините от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.