Добри са условията за туризъм днес в планините

Добри са условията за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.
В планините на места има разкъсана облачност. Температурите по курортите са около 8-10 градуса. Има и слаб вятър.
Планинските спасители съветват туристите да спазват определените маршрути и да не излизат извън маркираните пътеки, както и телефоните им да са заредени.
От ПСС не са регистрирали инциденти през изминалото денонощие, пише БТА.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над масивите от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от североизток, по най-високите части на планините от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.