Променят движението по бул. "Владимир Вазов" от днес до 24 септември

Временна промяна на движението по бул. „Владимир Вазов“ ще е в сила от 19 до 24 септември, съобщиха от Столичната община (СО). Тя се въвежда във връзка със строителството на третата линия на метрото по бул. „Владимир Вазов“. В тази връзка се забранява влизането на превозни средства по северното платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Поп Груйо“ и ул. „Станислав Доспевски“.

Движението ще се извършва двупосочно по южното пътно платно на булеварда в посочения участък; по ул. „Поп Груйо“ между ул. „Могилите“ и бул. „Владимир Вазов“; по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Станислав Доспевски“ и ул. „Ген. Инзов“. Движението ще се извършва двупосочно по северното пътно платно в посочения участък; както и по ул. „Ген. Инзов“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „574“.

От 19 до 24 септември 2026 г. включително маршрутите на тролейбусни линии № 1 и № 3 се скъсяват до спирка „Пътностроителна техника“ – крайна станция на автобусна линия № 100.

В посока „Пътностроителна техника“ тролейбусите ще се движат от „Пета градска болница“ и „УМБАЛ Св. Анна – ухо“ по маршрутите си до спирка с код 1753 „Ул. Витиня“ на бул. „Владимир Вазов“, след което – надясно по локалното пътно платно на булеварда и наляво по ул. „Бесарабия“ до спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“, която ще бъде крайна и начална, информираха от Столичната община.

В посока „Пета градска болница“ и „УМБАЛ Св. Анна – ухо“ тролейбусите ще тръгват от спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“, след което ще се движат наляво по северното пътно платно на ул. „Витиня“, наляво по западното пътно платно на улицата и надясно по бул. „Владимир Вазов“ по маршрутите си.

В променения участък тролейбусите ще спират на:

спирка с код 2540 „Ул. Бесарабия“ на ул. „Бесарабия“, обслужвана и от автобусна линия № 100;

спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“ – крайна и начална;

спирка с код 2482 „Ул. Витиня“ в западното пътно платно на ул. „Витиня“, преди десния завой към бул. „Владимир Вазов“, обслужвана и от автобусна линия № 100.

Разкрива се нова спирка с код 2933 „Метростанция ген. Владимир Вазов“ в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“, на 100 м преди ул. „Станислав Доспевски“, съгласно приетата постоянна организация на движението, посочиха от Общината.

В посока кв. „Враждебна“ автобусите ще се движат от Централна гара по маршрута си до кръстовището на бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Поп Груйо“, направо по бул. „Владимир Вазов“, наляво по ул. „Станислав Доспевски“, наляво по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ и ул. „Поп Груйо“, ще извършват обратен завой на крайната станция на автобусна линия № 120 и ще продължават по действащия маршрут до кв. „Враждебна“.

В посока Централна гара автобусите ще се движат от кв. „Враждебна“ по маршрута си до ул. „Поп Груйо“ и входа към крайната станция на автобусна линия № 120, ще извършват обратен завой, след което ще продължават надясно по ул. „Поп Груйо“, по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ и надясно по бул. „Владимир Вазов“ по маршрута си.

За автобусна линия № 78 временно се закрива спирка с код 2124 „Ул. Поп Груйо“ на бул. „Владимир Вазов“, след десния завой от ул. „Поп Груйо“ в посока Централна гара.

Възстановяват се маршрутите на автобусна линия № 120 и на нощната автобусна линия.

Нови три метростанции от третата линия на метрото в София бяха открити на 14 август тази година. Новият участък с дължина близо три километра включва метростанциите „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“. Трите метростанции са проектирани и изпълнени в съвременни, изчистени линии, които подчертават усещането за движение и динамика. Архитектурните решения са свързани и с местата, на които се намират. Метростанция „Стадион Георги Аспарухов“ е оформена в цветовете на емблематичния стадион и носи символиката, свързана с футболната легенда Георги Аспарухов.