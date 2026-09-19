Топло още един ден, после рязко застудяване и дъжд

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Топло и предимно слънчево ще остане времето в страната през следващото денонощие, но лятото постепенно ще отстъпи място на по-хладен въздух в началото на следващата седмица, прогнозират метеоролозите от Националния институт по метеорология и хидрология.

Атмосферното налягане ще се задържи малко по-високо от средното за месеца.

През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността. Вятърът почти ще стихне. На места в източните райони, по поречията и в затворените полета сутринта ще се образуват мъгли и ниска облачност, предава БТА.

Минималните температури ще са между 11° и 16°, а в затворените полета ще паднат до 7°-10°. В София се очакват около 11°.

Утре времето ще бъде предимно слънчево. Следобед над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще са между 27° и 32°, а в София – около 29°.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време. Временни увеличения на облачността се очакват главно над южното крайбрежие.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще достигат 24°-27°.

Морската вода остава приятна за къпане – 23°-24°, а вълнението ще бъде около 2 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево до обед. В следобедните часове облачността ще се увеличава и на места, главно в масивите на Югозападна България, ще превали и прегърми.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток, а по най-високите била и върхове – от север.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 23°, а на 2000 метра – около 15°.

По-съществената промяна идва в началото на следващата седмица.

С ориентирането и усилването на вятъра от северозапад ще започне нахлуване на по-хладен въздух.

В понеделник облачността ще се увеличава от запад на изток и на места ще превали дъжд.

Във вторник времето ще бъде хладно и ветровито. Вятърът постепенно ще отслабва, но облачността ще остане променлива, по-често значителна, а на повече места ще има валежи от дъжд.

Температурите ще се понижат осезаемо – максималните ще бъдат предимно между 17° и 22°, а минималните – между 10° и 15°.

След няколко дни с температури около и над 30 градуса времето ще напомни, че календарното лято вече е към своя край.