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Тапа в Кресненското дефиле към Кулата

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Пътят през Кресненското дефиле СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА (Снимката е илюстративна)

Засилено е движението в Кресненското дефиле в посока Кулата. На входа на Кресна се е образувала колона от автомобили, което допълнително затруднява придвижването и удължава времето за пътуване.

Към момента разстоянието между пътен възел „Симитли" и пътен възел „Кресна" се изминава за около 1 час и 10 минути.

Кресненското дефиле и районът на Симитли традиционно са сред най-натоварените участъци по направлението за Гърция. Апелът към шофьорите е да се движат с повишено внимание, да спазват дистанция и да се съобразяват с променящата се пътна обстановка, съобщава БНТ. 

Пътят през Кресненското дефиле СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА (Снимката е илюстративна)

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