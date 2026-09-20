Православен календар за 20 септември

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Неделя след Въздвижение. Св. вмчк Евстатий Плакида и семейството му.

Св. вмчк Евстатий бил римски пълководец. Като езичник носел името Плакида, но приел Светото кръщение заедно с жена си Теопистия и синовете си Агапий и Теопист. Император Адриан обаче го лишил от военен сан и заповядал да го хвърлят заедно със семейството му на зверовете в цирка. Те обаче не се докоснали до жертвите. После ги хвърлили в нагорещена пещ и там се сдобили с блажена смърт. Благочестиви християни ги погребали. Мощите им са в църквата "Св. Евстатий" в Рим.

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