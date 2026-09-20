Натоварен е трафикът на "Капитан Андреево" и "Лесово"

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Натоварен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботната връзка Оряхово - Бекет временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Фериботната връзка Свищов - Зимнич също временно е преустановила работа поради ниското ниво на Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Република Северна Македония, както и на тези със Сърбия, пише БТА.