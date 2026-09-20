Студен фронт носи силен вятър и понижение на температурите

Студен атмосферен фронт ще премине през страната утре и ще постави началото на захлаждане, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще са между 12 и 17 градуса, а в София – около 13 градуса.

Утре облачността временно ще се увеличи, но валежи почти не се очакват. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, докато в източните райони ще останат високи. Максималните ще достигнат между 26 и 31 градуса, в София – около 26 градуса.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и следобед облачността временно ще се увеличи, а по северното крайбрежие на места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса. Морската вода е 23–24 градуса, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

В планините също ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на отделни места, главно в Рило-Родопската област, се очакват краткотрайни валежи. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Температурите ще достигнат около 21 градуса на 1200 метра и 13 градуса на 2000 метра, пише БТА.

Във вторник и сряда времето ще остане хладно и ветровито, въпреки че вятърът постепенно ще отслабва. На места ще вали дъжд. В сряда максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, а минималните – между 7 и 12 градуса.