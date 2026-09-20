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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23594333 www.24chasa.bg

Жълт код за вятър в 13 области в понеделник

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КАДЪР: НИМХ

Обявен е жълт код за силен вятър в 13 области от у нас в понеделник, съобщи Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Те са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Русе, Велико Търново, Габрово, София-област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен.

На места поривите на вятъра ще достигат до 72 км/ч.

А в неделя преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността, в следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми.

Дневните температури съвсем слабо ще се понижат.

КАДЪР: НИМХ

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