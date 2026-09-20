Жълт код за вятър в 13 области в понеделник

Обявен е жълт код за силен вятър в 13 области от у нас в понеделник, съобщи Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
Те са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Русе, Велико Търново, Габрово, София-област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен.
На места поривите на вятъра ще достигат до 72 км/ч.
А в неделя преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността, в следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми.
Дневните температури съвсем слабо ще се понижат.