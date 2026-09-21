Прясно зеле с пилешко

Кой готви
"В началото на сезона на прясното есенно зеле предлагам рецепта в комбинация с пилешко и интересни подправки", пише ни Марияна Бончева.
Продукти
1-2 зелки, пилешко (цяло пиле, нарязано на порции, гръбче или бутчета - цели или разполовени на горна и долна част)
4 скилидки чесън
3 червени чушки, 2-3 морков
1-2 домата (пресни или от консерва)
1 глава червен кромид лук
1 глава бял кромид лук
80-100 мл олио
1-2 връзки магданоз, 1 ч. л. захар
1 ч. л. червен пипер
по желание люта чушка
1-2 зърна бахар, черен пипер и сол на вкус
Начин на приготвяне
Нарязваме зелето на ситно, слагаме го в тенджера и към него добавяме нарязания чесън, наситнените магданозени дръжки и олиото. Задушаваме го 25-30 минути на умерена температура. По принцип зелето съдържа достатъчно вода, но ако започне да загаря по дъното, добавяме малко вода. През цялото време разбъркваме с дървена лъжица.
След омекването на зелето добавяме кромида, морковите и чушките, нарязани на по-едри парченца. Накрая прибавяме доматите, захарта и останалите подправки. Оставяме да къкри на котлона още 15 минути и го прехвърляме в тава.
Добавяме месото (може да е предварително сварено), доливаме вода, колкото да покрие зелето, и запичаме ястието в предварително загрята фурна на 190 градуса за 60-80 минути или докато остане на мазнина.