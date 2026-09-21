На 21 септември рожден ден имат

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Живко Тодоров, кмет на Стара Загора

Юлиан Попов, журналист и писател, бивш министър на околната среда и водите, председател на борда на Европейския институт за ефективност на сградите, политически съветник на Европейската климатична фондация

Владимир Атанасов, литературен историк, бивш министър на образованието

Кръстьо Трендафилов, бивш министър на земеделието

Проф. Мариана Георгиева-Бенчева, бивш министър на спорта

Мариана Карагьозова-Финкова, бивш конституционен съдия

Д-р Христо Грудев, кмет на Асеновград

Борислав Михайлов, бивш председател на Гаранционния фонд за застраховане

Витко Вълчев, депутат в 52-ото НС

Виктория Георгиева, певица, представителка на България в “Евровизия 2021”

Албена Вескова, солистка на ансамбъл “Българе”