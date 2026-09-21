ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Край Габрово обучавали охраната на президента на К...

Времето София 20° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23596514 www.24chasa.bg

Жълт код за силен вятър в 13 области, температурите стигат 31°

1252
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Жълт код за силен северозападен вятър е обявен в 13 области на страната. Снимка: Пиксабей

Жълт код за силен северозападен вятър е обявен в 13 области на страната. Предупреждението е за Враца, Видин, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Габрово, Ловеч, Пазарджик и Софийска област.

От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават за пориви на вятъра, които могат да създадат проблеми при дейности на открито. Хората трябва да бъдат внимателни за падащи или летящи предмети.

Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността временно ще се увеличи, предимно със средна и висока облачност, но валежи почти няма да има.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и постепенно ще се усили, като на места ще бъде поривист.

В Западна България температурите ще се понижат слабо, докато на изток все още ще останат високи. Максималните стойности ще са между 26° и 31°, а в София – около 26°.

Жълт код за силен северозападен вятър е обявен в 13 области на страната.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Бракът на Пъдеви получи подпис, но е прекрасна комедия с дребни жестове