Жълт код за силен вятър в 13 области, температурите стигат 31°

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Жълт код за силен северозападен вятър е обявен в 13 области на страната. Предупреждението е за Враца, Видин, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Габрово, Ловеч, Пазарджик и Софийска област.

От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават за пориви на вятъра, които могат да създадат проблеми при дейности на открито. Хората трябва да бъдат внимателни за падащи или летящи предмети.

Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността временно ще се увеличи, предимно със средна и висока облачност, но валежи почти няма да има.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и постепенно ще се усили, като на места ще бъде поривист.

В Западна България температурите ще се понижат слабо, докато на изток все още ще останат високи. Максималните стойности ще са между 26° и 31°, а в София – около 26°.