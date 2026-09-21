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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23596577 www.24chasa.bg

Интензивен трафик за камиони на „Капитан Андреево" и „Лесово"

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ГКПП Капитан Андреево Снимка: Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на товарни автомобили на изход от страната през граничните пунктове „Капитан Андреево" и „Лесово" на границата с Турция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция". Данните са към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния движението е нормално на всички пунктове. Фериботите при Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич обаче временно не работят заради ниското ниво на река Дунав.

Спокойна е обстановката и на границата с Гърция. През „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси с тегло до 3,5 тона.

През „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" се пропускат леки автомобили, автобуси и товарни камиони.

Нормален е трафикът и на всички гранични пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.

ГКПП Капитан Андреево

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