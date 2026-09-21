Времето се променя следобед и носи дъжд и силен вятър в планините

Добри са условията за туризъм в българските планини в началото на деня, но следобед времето ще се влоши. Очакват се повече облаци, засилване на вятъра и краткотрайни превалявания, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

Към 8:00 часа температурите в планините са достигали до 10 градуса. Въпреки сравнително благоприятните условия сутринта, от Планинската спасителна служба съветват туристите да бъдат внимателни и да избягват дълги и рискови преходи, предава БТА.

Промяната на времето ще започне около обедните часове и ще се усеща по-съществено през следобеда. На места, предимно в Рило-Родопската област, се очаква да превали краткотраен дъжд. В планините ще духа умерен до силен северозападен вятър, който допълнително ще влоши условията за движение по откритите и високите части.

Прогнозата сочи, че максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса. На 2000 метра надморска височина температурите ще достигнат около 13 градуса.

От Планинската спасителна служба напомнят на туристите да съобразяват маршрутите си с метеорологичната обстановка и да не подценяват бързата промяна на времето в планината. Особено внимание трябва да се обръща на прогнозата при планиране на по-дълги преходи и маршрути във високите части.

Междувременно от спасителната служба съобщиха и за оказана помощ на турист в района на Рила. Вчера мъж е бил транспортиран от района на хижа „Ястребец" до курорта „Боровец" заради силни болки в гърба.

Спасителите отново призовават туристите да бъдат добре екипирани и да следят прогнозата за времето, особено когато предприемат преходи в по-високите части на планината.