Катастрофа затруднява движението при км 32 на "Тракия" към София

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Временно е ограничено движението в изпреварващата лента при км 32 на АМ "Тракия" в посока София заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от "Пътна полиция".