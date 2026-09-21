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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23599470 www.24chasa.bg

Катастрофа затруднява движението при км 32 на "Тракия" към София

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Временно е ограничено движението в изпреварващата лента при км 32 на АМ "Тракия" в посока София заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Архив

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