Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

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Агенция "Пътна инфраструктура" информира за състоянието на пътищата, въведените ограничения и метеорологичната обстановка у нас към 17:30 часа.

I. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°. На 22.09.2026 г. облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17° и 22°, за София – около 17°.

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА МПС НАД 12 Т ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ

В почивните дни за Деня на Независимостта - 22 септември, временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления АМ „Тракия", АМ „Хемус" и АМ „Струма" и участъка от път I-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

в петък /18 септември/ от 15 ч. до 20 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 т, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения;

във вторник /22 септември/ от 12 ч. до 20 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения.

На АМ „Хемус" в участъка от София (км 0) до пътна връзка към кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ „Струма" и републикански път I-1 в участъка от п. в. „Симитли" (376-ти км) до п. в. „Кресна" на АМ „Струма" (402-ри км) ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

За АМ „Тракия" ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. В посока София на магистралата забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR) в участъка от п. в. „Ихтиман" (34-ти км) до п. в. „Вакарел" (23-ти км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, ще има реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. На 18 и 19 септември, преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 22 септември ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ „Тракия":

Област София:

Движението от км 33+850 до км 39+450 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничения на скоростта до 100 км/ч. Срок до 31.10.2026 г.;

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Движението от км 55+627 до км 60+600 се осъществява с повишено внимание с ограничение на скоростта до 100 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2026 г.;

Област Пазарджик:

Движението от км 55+627 до км 60+600 посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км/ч поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 08.10.2026 г.;

Стара Загора:

Движението в участъка от км 208+181 до км 229+286 в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка се въвежда ограничение на скоростта до 100 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2026 г.;

Движението в участъка от км 218+000 до км 229+286 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка се въвежда ограничение на скоростта до 100 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2026 г.;

Област Сливен:

Движението в участъка от км 229+286 до км 273+334 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.09.2026 г.;

АМ „Хемус":

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Скоростта на движение по в участъка от км 22+700 до км 29+700 в посока Варна се ограничава до 100 км/ч., във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка от км 22+700 до км 29+700 и положената временна маркировка. Срок 31.10.2026 г.;

Движението в участъка от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание в средна активна и изпреварваща ленти поради обследване на анкерната стена. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2026 г.;

Движението от км 39+372 до км 42+680 „Топли дол" в двете посоки се обособяват две ленти посока София – Варна и две ленти посока Варна – София. При необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 30.04.2027 г.;

Област Ловеч:

Движението в участъка от км 78+000 до км 103+000 в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.09.2026 г.;

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси" в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 12.12.2027 г.;

Движението в участъка п.в. „Боаза" - п.в. „Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 12.12.2027 г.;

Област Шумен:

Движението в посока София от км 350+000 до км 363+000 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Срок до 24.09.2026 г.;

Област Варна:

Движението в участъка надлез Игнатиево – п.в. Летище от км 418+900 до км 421+543 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 23.09.2026 г.;

АМ „Струма":

Област София:

Движението в участъка от км 10+430 до км 10+200 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10+300, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Перник:

Движението в участъка от км 12+450 до км 10+430 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Във връзка с облекчаване на натоварения трафик по АМ Струма при вход към кръгово кръстовище в посока София – Перник се въвежда временна организация на движение на ПВ Даскалово на АМ Струма, както следва: - Входът от гр.София по АМ „Струма" към път I-6 Перник – Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото на п.в. „Даскалово" към дясна лента на път I-6 Перник – Кюстендил. За изход към път I-1(за с.Драгичево) да се обособи лява лента с зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти да се отделят с физическа преграда (конуси/бализи).

– Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая – Драгичево се организира през средна лента на кръговото на ПВ Даскалово към лява лента на път I-6 Перник – Кюстендил в часовия диапазон от 16:00 ч. до 20:30 ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.09.2026 г.

АМ „Марица":

Област Стара Загора:

Движението в участъка от км 2+020 до км 17+500 посока Свиленград се осъществява с повишено внимание поради монтаж на рекламни съоръжения в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 23.09.2026 г.

Област Хасково:

Движението в участъка от км 110+150 до км 110+800 в дясно платно в посока ГКПП „Капитан Андреево" се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Движението в участъка от км 108+900 до км 109+500 в дясно платно в посока ГКПП „Капитан Андреево" се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 30.09.2026 г.;

АМ „Черно море": няма въведени ограничения.

АМ „Европа": няма въведени ограничения.

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Проходи:

- „Върбишки" – затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- „Дюлински" – забранен за всички МПС;

- „Златишки" – затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- „Пампорово" – затворен за всички МПС;

- „Котленски" – отворен за всички МПС;

- „Печинско" – отворен за всички МПС;

- „Превала" – отворен за всички МПС;

- „Предел" – отворен за всички МПС;

- „Приморски" – отворен за всички МПС;

- „Републиката" – отворен за всички МПС;

- „Ришки" – отворен за всички МПС;

- „Рожен" – отворен за всички МПС;

-„Троянски" – отворен за всички МПС;

- „Айтоски" – забранен за МПС над 12 т в участъка Ябълчево – Айтос.;

- „Вратник" – забранен за МПС над 10 т;

- „Петрохан" – забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- „Твърдишки" – забранен за МПС над 10 т;

- „Шипка" – забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2027 г.

IV. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА:

- път I-1 /Е79/ Граница Румъния - о.п. Видин - Димово - Ружинци - Белотинци - о.п. Монтана - о.п. Враца - Мездра - Ботевград - Горни Богров - о. п. София - Даскалово - о.п. Дупница - о.п. Благоевград - о.п. Симитли - Кресна - Кулата - граница Гърция:

Област Враца:

Движението в участъка Враца – Мездра от км 151+490 до км 161+000 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок 30.10.2026 г.

Област София:

Движението по път I-1 гара Яна – Ботевград от км 214+686 до км 237+553 се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 28.10.2026 г.;

Движението от км от км 204+500 до км 209+505 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности. Пропуска се транзитното движение в посока Ботевград – Стъргел. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.10.2026 г.

Движението в участъка Ботевград – София от км 209+600 до км 212+600 в района на анкерната стена при км е ограничено за всички МПС поради аварийно състояние на стената.

Обходен маршрут: АМ „Хемус". Срок до 31.10. 2026 г.;

За да се осигури безопасното пропускане на движението в условията на продължаващо строителство и укрепване на свлачищните участъци, които са от км 175+440 до км 175+570; от км 176+470 до км 176+650; от км 178+880 до км 179+070; от км 179+510 до км 179+560; от км 179+860 до км 176+910, проектът за временна организация на движение предвижда, преминаването през участъка от км 174+400 до км 39+450 да се осъществява през участъци от съществуващия път І-1 /Е-79/ и двупосочно в по едно от платната на новоизградения път. На местата за превключвания между стар и нов път са изградени временни етапни връзки първата ще бъде от км 175+250 до км 175+585, а от км 175+585 до км 176+300 движението ще се осъществява по новоизграденото дясно платно двупосочно, което е новата промяна спрямо сега действащата временна организация и при км 176+300 по изградена временна етапна връзка движението отново се прехвърля по съществуващия път І-1 /Е-79/ до км 177+000. От км 177+000 няма промяна спрямо сега действащата временна организация и движението продължава по изградената временна етапна връзка между съществуващия път І-1 /Е-79/ и новоизградения път в лявото платно двупосочно до км 178+000, където преминава в дясното платно двупосочно до км 178+800. В участъка от км 178+800 до км 179+300 преминаването ще става по обходен път през трасето на съществуващия път І-1 /Е-79/ и от км 179+300 до км 180+800 движението ще продължи в новоизграденото дясно платно двупосочно.

Насочването на движението в съответните участъци се сигнализира с пътни знаци на съответното километрично положение, съгласно чертежите.

В участъка от км 180+800 до км 191+960 движението се осъществява по новоизградения четирилентов път І-1 /Е-79/. Направената временна организация е за превключване на движението от двулентов към четирилентов път на км 180+800 в посока Ботевград и на км 191+960 в посока Мездра, както и превключване на движението от четирилентов към двулентов път на км 180+800 в посока Мездра и на км 191+960 в посока Ботевград. Промяната спрямо сега действащата временна организация е на км 191+960 при превключването, където движението ще преминава в изцяло завършеното дясно платно двупосочно за да се довърши окончателно лявото платно с пътни връзки №2 и №4. Срок 21.12.2026 г.

В участъка от км 180+800 до км 191+960 движението се осъществява по новоизградения четирилентов път І-1 /Е-79/. Направената временна организация е за превключване на движението от двулентов към четирилентов път на км 180+800 в посока Ботевград и на км 191+960 в посока Мездра, както и превключване на движението от четирилентов към двулентов път на км 180+800 в посока Мездра и на км 191+960 в посока Ботевград. Промяната спрямо сега действащата временна организация е на км 191+960 при превключването, където движението ще преминава в изцяло завършеното дясно платно двупосочно за да се довърши окончателно лявото платно с пътни връзки №2 и №4. Срок 21.12.2026 г.

Движението на товарни МПС над 15 т в участъка от Александров мост /Княжево/ до границата с област Перник от км 276+162 до км 282+485 е ограничено. Срок до 30.09.2026 г.;

Движението в участъка Жерково – Елешница от км 224+600 до км 229+700 е ограничено за всички МПС поради намален габарит на пътното платно. Срок до 30.09.2026 г;

Въвежда се реверсивно движение по път София – Владая- Перник:

Участък 1: от км. 276+040 до км. 277+610, като се обособяват 2 ленти за движение в посока София. Всеки работен ден от 06:00ч. до 10:30 ч.

Последен празничен ден и всяка неделя от 12:00 ч. до 20:00 ч.

Участък 2: от км. 278+567 до км.282+000,като се обособяват 2 ленти за движение в посока София от км. 278+567 до км. 281+800

Последен празничен ден и всяка неделя от 12:00 ч. до 20:00 ч. Срок до 30.09.2026.г.

Област Перник:

Въвежда се реверсивно движение по път I-1 София - Кулата в участъка от км 285+772 до км 286+920 както следва:

- Всеки работен ден, обособяване на две ленти за движение в посока София, за времето от 6:00 ч. до 10:00 ч.

- През последен празничен ден и всяка неделя, се обособяват две ленти за движение в посока София, за времето от 10:00 ч. до 19:00 ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация на движение. Срок до 30.09.2026 г.

Област Благоевград:

Движение с повишено внимание при км 398+900 до км 399+105 в гр. Кресна поради поставяне на временна светофарна уредба, функционираща в режим ,,при поискване", на пешеходна пътека на кръстовище между републикански път I-1 София – Кулата и път III – 1082 , III – 108 – Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна в гр. Кресна. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 01.11.2026 г.;

- път І-2 /Е-70/ Граница Румъния - Русе - Цар Калоян - о.п. Разград - о.п. Шумен - Девня - Варна: Няма въведени ограничения

- път І-3 /Е-83/ Гара Бяла - о.п. Плевен - Луковит - Коритна - Ябланица - Ботевград:

Област Русе:

Движението по път Бяла – Плевен в участъка от км 0+000 до км 7+000 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 30.11.2026 г.;

- път І-4 /Е-772/ Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево – Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - о.п. Шумен:

Област Велико Търново:

Движението в участъка Ново село – Балван от км 105+000 до км 110+000 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и сигналисти. Срок до 30.09.2026 г.;

Област Търговище:

Движение с повишено внимание в участъка o.п. Търговище – п.в. Буховци юг от км 223+480 до км 241+980, се осъществява на места в една лента поради ремонтни дейности по линия на ТРП. Движението се регулира със светофарна уредба. Срок до 01.07.2027 г.

- път І-5 /Е-85/ Русе - Бяла - Полски Тръмбеш - Велико Търново - о.п. Дебелец - Дряново - Габрово - Шипка - Казанлък - о.п. Стара Загора - Средец - Димитровград - о.п. Хасково - Конуш - Черноочене - Кърджали - Маказа - граница Гърция:

Област Русе

Движението в участъка Бяла – Полско Косово от км 54+270 до км 65+200 се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км/ч поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2027 г.;

Област В. Търново:

Движението в участъка Полски Тръмбеш - Поликраище от км 65+200 до км 90+245 се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. Срок до 30.09.2026 г.;

Движението в района на Полски Тръмбеш при км 70+384 се осъществява в една лента поради ремонт на електропреносната мрежа. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 24.09.2026 г.

Област Габрово:

Движението в участъка Габрово - Шипка от км 160+470 до км 161+230 се осъществява в едната лента поради укрепване на проявени деформации на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.10.2026 г;

Област Хасково:

Движението в участъка Димитровград – Хасково при км 287+735 в посока гр. Димитровград се осъществява в изпреварващата лента поради реконструкция на триклонно кръстовище в кръгово кръстовище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 22.09.2026 г.

Област Кърджали:

Движението в участъка граница Хасково - Кърджали от км 319+000 до км 340+228 се осъществява поетапно в една лента на определени места поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.07.2027 г.;

Движението по път Кърджали – Маказа в чертите на гр. Кърджали от км 340+319 до км 342+813 се осъществява в една лента поради извършване на основен ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.11.2026 г.;

Движението по път Кърджали – Маказа в участъка надлез „Кирково" - ГКПП „Маказа" е ограничено за МПС над 3,5 т. Срок до 31.12.2026 г.;

Движението по път Черноочене - Кърджали само в посока от Черноочене към Кърджали е ограничено за МПС над 15 т.

Обходни маршрути:

- направление Хасково - Кърджали: път І-5 - път ІІІ-505 (с. Манастир) - път ІІІ-507 Горно Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали.

- направление Асеновград - Кърджали: път ІІ-58 - път І-5 в посока Хасково - път ІІІ-505 (с. Манастир) - път ІІІ-507 Горно Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали.

- направление Минерални бани - Кърджали: път ІІІ-506 - път І-5 в посока Хасково - път ІІІ-505 (с. Манастир) - път ІІІ-507 Горно Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали. Срок до 31.12.2026 г.;

- път І-6 /Е-871 и Е-773/ Граница Северна Македония - Гърляно - о.п. Кюстендил - Радомир - Перник - о.п. 25+000 - Долни Богров - Пирдоп - Розино - Карлово - о.п. Калофер - о.п. Казанлък - о.п. Сливен - Лозенец - Карнобат - Бургас:

Област Бургас:

Движението в участъка Карнобат – Айтос от км 428+200 до км 472+344 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 30.10.2026 г.;

път I-7 Граница Румъния - о.п. Силистра - о.п. Дулово - о.п. Шумен - о.п. Преслав – Върбица - Бероново - Мокрен - Зимница - о.п. Елхово - Лесово - Граница Турция

Област Силистра:

Движението по път Силистра - Шумен в участъка от км 24+834 до км 56+120 се осъществява поетапно в една лента с повишено внимание, поради превантивен ремонт на пътното платно. Срок до 11.11.2027 г.;

Област Ямбол:

Движението в участъка Веселиново – ГККП „Лесово" от км 277+719 до км 321+788 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Движението в участъка Елхово – ГККП „Лесово" от км 282+000 до км 294+000 се осъществява в една лента, поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и светофар. Срок до 25.09.2026 г.

път І-8 /Е-80/ Граница Сърбия - Калотина - Драгоман - о.п. София - о.п. Ихтиман - Костенец - Белово - Пазарджик - Пловдив - Поповица - о.п. Хасково - Харманли - Любимец - Свиленград - Капитан Андреево.

Област София:

Движението в участъка Вакарел - Ихтиман от км 110+700 до км 118+800 се осъществява с повишено внимание поради лошо експлоатационно състояние и намален габарит на пътното платно. Поставена е необходимата предупредителна сигнализация. Срок до 30.09.2026 г.;

Област Хасково:

Движението по път I-8 Пловдив - Харманли от км 275+600 до км 298+300 на отделни участъци се осъществява двупосочно в една пътна лента поради извършване на превантивни ремонтни дейности. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 30.09.2026 г.;

Движението по път I-8 Свиленград – с. Капитан Андреево от км 363+350 до км 379+800 е ограничено за МПС над 12 т поради пропадане на тротоарен блок на мостово съоръжение. Лекотоварното движение при км 370+640 се осъществява с повишено внимание поради стесняване на едната пътна лента.

Обходен маршрут за автомобили над 12 тона: По път I-8 пътно кръстовище с път II-89 – по път II-89 пътен възел „Пъстрогор" на АМ „Марица" – по АМ „Марица" пътен възел „Капитан Андреево" – път I-8 и обратно. Срок до 31.12.2026 г.

път І-9 /Е-87/ Граница Румъния - Дуранкулак - Шабла - о.п. Каварна - Балчик - Оброчище - Кранево - Златни пясъци – Св. Св. Константин и Елена - Варна - Старо Оряхово - Обзор - о.п. Слънчев бряг - Бургас - Маринка - Звездец - о.п. Малко Търново - Граница Турция:

Област Бургас:

Движениетo в участъка Обзор – Баня от км 175+300 до км 184+512 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализирани с пътни знаци. Срок до 02.10.2026 г

V. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

ОПУ-Благоевград:.

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-197: Движението по път III-197 Гоце Делчев - Сатовча при км 25+967 в района на с. Плетена е ограничено за МПС над 12 т поради обследване на мостово съоръжение над р. Бистрица.

Обходен маршрут: по път III-1972 Сатовча - Вълкосел - Абланица - Дъбница и обратно. Срок до 31.03.2027 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-19: Движението по път II-19 Разлог - Гоце Делчев от км 36+570 до км 83+570 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и временна организация. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 12.07.2027 г.;

Път II-84: Движението по път II-84 Юндола - Якоруда - Разлог от км 64+270 до км 64+330 се извършва с повишено внимание поради пропадане на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 30.08.2027 г.;

Път II-84: Движение с повишено внимание по път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог от км 76+800 до км 107+200 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 30.10.2027 г.

Път III-109: Движението по път III-109 Кресна – Кулата – Мелник при км 11+700 се осъществява в една лента.Ограничена е дясна лента за движение посока Мелник поради свличане на скална маса. Движението се осъществява в лява лента за движение, чрез сигнализация от км 11+700 до км 12+000 и ограничение на скоростта до 30 км/ч. Движението се регулира с пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 31.10.2026 г.;

ОПУ-Бургас:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-53: Движението по път II-53 Ямбол - Средец при км 213+100 е ограничено за МПС над 20 т по моста над р. Средецка с цел гарантиране на безопасността за пътуващите по съоръжението.

Обходни маршрути: Да използват алтернативни обходни маршрути, като спазват действащата за тях постоянна организация на движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път II-99: Движението по път II-99 в района на Царево при км 55+251 се осъществява в една лента еднопосочно поради стеснен габарит на сводов мост с отвор 7 м. Скоростта на движение е ограничена до 40 км/ч. Ограничението е вследствие на обилните валежи и наводнения в Община Царево. Движението се регулира със светофарна уредба. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до издаване на разрешение за ползване на обекта;

Път II-99: Движението по надлез на път ІІ-99 в района Черноморец при км 14+882 е ограничено за МПС над 12 т поради аварийно състояние.

Обходен маршрут: от п.в. ,,Созопол" към път ІІ-99 или по общински път Созопол –Черноморец и обратно. Обходен маршрут за МПС с маса над 20 т по общински път през Равадиново и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път II-99: Движението по път II-99 Бургас – Малко Търново при км 20+456 се ограничава за МПС с технически допустима максимална маса над 20 т поради аварийно състояние на мост над р. Равадиновска при пътна връзка 2 „Созопол - Бургас" при п.в. ,,Созопол".

Обходен маршрут: през общинската пътна мрежа на с. Равадиново в двете посоки. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-208: Движението по път ІІІ-208 Руен - Айтос от км 86+300 до км 92+465 е ограничено за МПС над 12 т поради осигуряване безопасността на движението

Обходен маршрут: по път II-73 Шумен – Карнобат – Ришки проход - по път I-6 Карнобат – Айтос и по път ІІІ-2085 Руен – Просеник – Горица, с път III-906 Оризаре – Каблешково – Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2027 г.;

Път III-514: Временно е ограничено движението по път III-514 „Горна Оряховица – Велико Търново" в участъка от км 49+250 до км 50+300, съвпадащ с части от ул. „Климент Охридски", пл. „Цар Асен I", ул. „Иван Вазов", ул. „Никола Пиколо", в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, поради честване на „118-та годишнина от Независимостта на България" Обходен маршрут: по уличната мрежа на гр. Велико Търново. Срок от 07:30 ч. до 21:00 ч. или до приключване на събитието на 22.09.2026 г.

Път III-514: Временно е ограничено движението по път III-514 „Горна Оряховица – Велико Търново" в участъка от км 50+300 до км 52+059, съвпадащ с части от ул. „Велчо Джамжията", пл. „Велчова завера" и ул. „Опълченска", в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, поради честване на „118-та годишнина от Независимостта на България" Обходен маршрут: по уличната мрежа на гр. Велико Търново. Срок от 11:00 ч. до 21:00 ч. или до приключване на събитието на 22.09.2026 г.;

Път III-795: Движението по път III-795 Вълчаново ханче - Драка от км 0+000 до км 14+000 се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт.

Обходен маршрут: път II-79 Вълчаново ханче - Средец - път II-53 Средец - Загорци - път III-795 Малина - Драка и обратно. Срок до 31.10.2026 г.;

Път III-906: Движението по път III-906 Дюлино – разклона за Раковсково от км 14+100 до км 17+250 е ограничено за всички МПС поради основен ремонт на пътното платно.

Обходен маршрут: от път I-9 Варна – Бургас към общински път за с. Паницово и общински път BGS 2124 за с. Раковсково през път I-9 към път III-9061 кръстовище с. Тънково – път III-906 и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 24.02.2027 г.;

Път III-906: Движението по път на III-906 Паницово – разклон Горица от км 14+100 до км 34+100 е ограничено за всички МПС поради изпълнение на частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

Обходен маршрут: Дюлино - Попович - Обзор - Слънчев бряг - Тънково - Оризаре - Гюльовца и обратно. Срок до 24.02.2026 г.;

Път III-992: Движението по път III-992 Росен – Веселие е ограничено в двете посоки в поради строително-монтажни работи на пътното платно.

Обходен маршрут: път II-99 Бургас – Приморско и обратно или по общински път Равадиново – Веселие. Срок до 25.01.2027 г.;

Път III-7907: Движение с повишено внимание по път III-7907 Дебелт - Братово в участъка от км 0+000 до км 16+128. ВОБД предвижда пълно затваряне на платното за движение в участъка от км 8+733 до км 16+128.5 (Етап 1: с. Полски извор - П.В. "Братово"). Ограничението е във връзка с извършване на основен ремонт и строително-монтажни работи (СМР). Въвеждане на ВОБД с обходен маршрут: Път II-79 - Път BGS1053 (през с. Черни връх) - Път III-7907. По време на изпълнението на ремонтните дейности в с. Полски извор ВОБД предвижда поетапно отваряне на кръстовищата с цел осигуряване на достъпа и преминаването на жители през населеното място, осигурява се безпрепятствен достъп на сметоизвозващите коли до Регионално депо за отпадъци, при спазване на обходен маршрут извън и в населеното място. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и светлинна сигнализация. Срок до 02.12.2026 г.

Път III-7907: Движението по път III-7907 Дебелт – Тръстиково от км 2+449 до км 5+153 се ограничава за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци

Обходен маршрут: в урбанизираната част на Тръстиково. Срок до 31.03.2027 г.

Път III-9009: Движението по път III-9009 Ново Паничарево – Ясна Поляна от км 6+136 до км 11+861 е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, подобряване на отводняването, ремонт на 3 мостови съоръжения, водостоци и множество пресичания с електропроводи и водопроводи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходни маршрути:

- Път I-9 в участъка от кръстовището с път III-9009 /км 0+000/ за с. Ново Паничарево до ПВ Крайморие /км 256+074 - Път I-9/;

- Път II-99 в участъка от ПВ Крайморие /км 0+000/ до кръстовище с път III-992 /км 31+376/ ПВ "Приморско";

- Път III-992 от кръстовището с път II-99/км 38+858/ПВ "Приморско" до кръстовището с път III-9009 /11+885/ при с. Ясна Поляна.

Автомобилите със специален режим също ще бъдат пренасочвани по обходния маршрут, тъй като етапът на ремонт на третокласния път не позволява безопасно преминаване по него. Алтернативното трасе е по републиканската пътна мрежа и е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Срок до 27.11.2026 г.

Ремонтни дейности:

Път III-208: Движението по път III-208 Ябълчево – Айтос от км 82+749 до км 92+465 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира чрез светофарна уредба. Срок до 15.11.2026 г.;

Път III-502: Движението по път III-502 в района на Полски Тръмбеш при км 0+317 се осъществява в една лента поради ремонт на електропреносната мрежа. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.09.2026 г.

Път III-539: Движението по път III-539 Средец – Русокастро от км 0+000 до км 17+800 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч в извън населените места и до 40 км/ч в населените места. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2026 г.;

Път III-907: Движението по път III-907 Маринка - Звездец от км 0+000 до км 24+600 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-5391: Движението по път III-5391 Аспарухово - Карнобат от км 6+600 до км 21+052 се осъществява с повишено внимание поради извършване на строителни и монтажни дейности. Скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч извън населените места и до 40 км/ч в населените места. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.11.2026 г.;

Път III-9009: Движението по път III-9009 Ново Паничарево – Ясна поляна от км 0+000 до км 11+861 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение до 20 км/ч. в населените места и 50 км/ч. извън населените места. Срок до 08.02.2027 г.;

ОПУ-Варна:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма въведени ограничения.

Ремонтни дейности:

Път III-207: Движението път III-207 от км 15+620 до км 24+500 в двете посоки в участъка с. Калоян – с. Радан войвода се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонт на пътното платно. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 30.09.2027 г.;

Път III-208: Движението по път III-208 в участъка Провадия – Комунари от км 17+630 до км 41+200 се осъществява в една лента на определени места поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.10.2027 г.;

ОПУ-Велико Търново:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІI-52: Движението по път ІI-52 в урбанизираната територия на Свищов от км 49+900 до км 50+380 е ограничено за всички МПС поради ремонт на ВиК съоръжение.

Обходни маршрути:

-при влизане в гр. Свищов по път III-405 - /при кръстовище м/у ул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Студентска" /- ул. "Студентска" - ул. "Трети март" - ул. "Нове" - ул. "Георги Матев" - път II-52 (ул. "33-ти Свищовски полк");

-при влизане в гр. Свищов по път II-52 -/при кръстовище м/у ул. "33-ти Свищовски полк" и ул. "Студентска"/ - ул. "Студентска" - ул. "Трети март" - ул. "Нове" - ул. "Георги Матев" - път II-52 (ул. "33-ти Свищовски полк");

-при влизане в гр. Свищов по път II-52 -/ при кръстовище м/у ул. "33-ти Свищовски полк" и ул. "Георги Матев"/ - ул. "Георги Матев" - ул. "Нове" - ул. "Трети март" - ул "Студентска" - до включване по републикански път II-52 на север или път III-405 в южна посока. Срок до 01.10.2026 г.

Път ІІІ-514: Движението по път ІІІ-514 Горна Оряховица - Велико Търново от км 43+860 до км 48+680 е ограничено за МПС над 3,5 т поради недостатъчен габарит на пътя и силно пресечен терен. Пропускат се само леки автомобили, пътнически бусове с до 8+1 места и лекотоварни автомобили с обща маса до 3,5 т.

Обходен маршрут за тежкотоварните автомобили:

- от Горна Оряховица към Велико Търново: път II-53 Горна Оряховица - Лясковец - Лясковски кантон - път I-4 Лясковски кантон - Велико Търново;

- от Велико Търново към Горна Оряховица: път I-4 Велико Търново - Лясковски кантон - път II-53 Лясковски кантон - Лясковец - Горна Оряховица. Срок до 30.09.2026 г.;

Път ІІІ-514: Движението по път III-514 Камен – Горна Оряховица – Велико Търново в участъка от км 48+740 до км 49+155 от кръстовището с ул. „Дервеня" и ул. „Ксилифорска" до кръстовището с ул. „Цар Иван Асен II" в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, за участниците в движение по направлението от гр. Велико Търново към гр. Горна Оряховица, поради опасност от срутвания на земна и скална маса. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: по ул. „Ксилифорска" и ул. „Св. Климент Охридски". Срок до 31.12.2026 г.;

Път ІІІ-551: Движението по път III-551 Велчево – Средни колиби от км 9+208 до км 21+900 е ограничено за МПС над 3,5 т поради увреждане конструкцията на мостови съоръжения при км 10+796 и км 14+608. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път І-5 Дебелец - Велико Търново - път І-4 Велико Търново - Лясковски кантон - път ІІ-53 Лясковски кантон - Елена - път III-551 Елена - Средни колиби и обратно. Срок до 30.09.2026 г.;

Път ІI-551: Движението по път ІІІ-551 Плаково - Средни колиби от км 13+300 до км 21+900 е ограничено в двете посоки поради увреждане конструкцията на мостово съоръжение при км 14+806. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: път III-551 Плаково - Дебелец - път III-5302 Дебелец – Миндя - път II-53 Миндя - Елена - път III-551 Елена - Средни колиби и обратно. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец - Средни колиби - Елена е ограничено за МПС над 10 т и над 10 м дължина поради намален габарит на пътното платно.

Обходен маршрут за тежкотоварни автомобили над 10 т /до възстановяване на движението по път II-53/:

- за посока Дебелец - Елена: по път I-5 Дебелец - Велико Търново - път I-4 Велико Търново - Антоново - кръстовище с път III-408 - път III-408 Илийно - Стеврек - Глоговец - кръстовище с път II-53 - път II-53 Константин - Елена.

- за посока: Елена - Дебелец: по път II-53 Елена - Константин - кръстовище с път III-408 - път III-408 Константин - Глоговец - Стеврек - кръстовище с път I-4 - път I-4 Камбурово Антоново - Велико Търново - път I-5 Велико Търново - Дебелец. Срок до 30.09.2026 г.;

Път ІI-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец - Плаково в участъка от км 9+200 до км 12+323 от кръстовището с общински път VTR 1021 за с. Велчево до с. Плаково е ограничено в двете посоки поради увреждане на конструкция на мостово съоръжение при км 10+796. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: Дебелец – Килифарево – Плаково. Срок до 30.09.2026 г.;

Път ІІІ-4073: Ограничено е движението по път ІІІ-4073 Царски извор - Горски горен Тръмбеш от км 0+000 до км 5+513 от поради свлачище.

Обходен маршрут: по път ІІІ-407 Царски извор - Сушица - път ІІІ-514 Сушица – Драганово и обратно. Срок до 30.09.2026 г.;

Път ІІІ-4082: Движението по път III-4082 Кесарево – Чешма от км 31+960 до км 36+890 е ограничено за МПС над 3,5 т поради лошо експлоатационно състояние.

Обходен маршрут: по път VTR 1160 Чешма - Сливовица - Горско Ново село - път ІІІ-4004 Горско ново село – Джулюница - път І-4 Джулюница - Кесарево и обратно. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-5502: Движението по път III-5502 Килифарево - Ялово от км 0+000 до км 3+200 се ограничава за МПС над 12 т поради недостатъчна носимоспособност на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци. 30.09.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІI-52: Движението по път ІI-52 Свищов – Ореш от км 49+300 до км 64+481 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път ІII-303: Движението по път ІII-303 Пушево – област Габрово от км 60+890 до км 62+500 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път ІII-403: Движението по път III-403 Коевци - Павликени от км 26+685 до км 35+300 от с. Коевци до гр. Сухиндол се осъществява в една лента поради изпълнение на текущ ремонт. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-514: Движението по път III-514 Горна Оряховица – Сушица от км 25+000 до км 42+100 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-662: Движението по път III-662 Твърдица – Елена от км 47+800 до км 48+000 се осъществява в една лента поради пропадане на пътното платно и образувало се свлачище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

ОПУ-Видин:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-112: Движението по път III-112 Добри дол - Монтана в двете посоки е ограничено за МПС над 12 т поради съгласувана временна безопасност на движението. Ограничението не важи за преминаването на автобуси. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут:

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Видин - Монтана:

- При пътно кръстовище Дунавци (км 19+783) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/Видин - Монтана.

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Монтана - Видин:

- При пътно кръстовище Ружинци (км 62+758) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/ Монтана - Видин.

За движещите се по път II-11:

- При км 22+442 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път II-11 (Добри дол - Лом - Монтана).

За движещите се по път III-114:

- При км 23+244 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път III-114 (Дреновец - Ружинци - Монтана). Срок до 31.07.2027 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-122: Движението по път III-122 Негованци – Капитановци от км 30+856 до км 31+580 се осъществява с повишено внимание поради хлъзгав участък. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Път III-1104: Движението по път III-1104 Кладоруб – Раяновци от км 0+000 до км 13+153 поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 27.09.2026 г.

ОПУ-Враца:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-11: Движението по път ІІ-11 Оряхово - Лесковец - Остров – граница с област Плевен от км 118+000 до км 119+000 е ограничено за МПС над 3,5 т поради свлачищни процеси и намален габарит на пътното платно.

Обходен маршрут: път III-306 Оряхово - Селановци – общински път – Селановци - Галово - Остров - път ІІ-11 граница с област Плевен. Срок до 30.12.2026 г.;

Път III-306: Движението по път III-306 Селановци – Оряхово от км 61+615 до км 66+664 е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут за МПС до 3,5 т.: Селановци – Галово – Лесковец – Оряхово.

Обходен маршрут за МПС над 3.5 т.: Борован – Бяла Слатина – Кнежа – Селановци. Срок до 30.10.2026 г.;

Път III-308: Движението по път ІІІ-308 Караш - Хубавене е ограничено поради свлачище от км 25+000 до км 25+200.

Обходен маршрут:

От Роман за Караш: Роман - Ябланица - Осиковска Лакавица - Правешка Лакавица - Караш за пътуващите от Роман за Караш.

От София и Ловеч: Ябланица - Роман - Хубавене. Срок до 30.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІ-16: Движението по път II-16 Зверино – Елисейна от км 19+600 до км 19+800 се осъществява в една лента поради обрушване и укрепване на скални откоси. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.11.2026 г.;

Път ІІІ-101: Движението по път III-101 в чертите на с. Гложене с е осъщестява в една лента поради авария на централен водопровод. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-103: Движението по път III-103 в урбанизираната част на Мездра от км 1+900 до км 2+550 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.11.2026 г.;

Път III-1306: Движението по път 1306 Върбица – Горно Пещене се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.10.2026 г;

ОПУ-Габрово:

Временно са въведени следните ограничения за движението на МПС:

Път II-44: Движението по път II-44 Севлиево – Велико Търново – Севлиево - Драгановци – Габрово от км 20+370 до км 20+770 и от км 21+860 до км 22+040 е ограничено за извънгабаритни превозни средства с ширина над 3,5 м поради монтиране на гъвкави ограничители в оста. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-403: Движението по път III-403 Кормянско – Малки Вършец при км 10+080 се ограничава за всички превозни средства с ширина по-голяма от 3,30 м включително товара поради стеснен мост над р. Крапец. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път III-401 граница с област Ловеч – Кормянско – Малки Вършец при км 46+800 по общински път до III-403 в с. Малки Вършец и обратно. Срок до 31.7.2026 г.;

Път III-3011: Движението по път III-3011 Крамолин – Горско Косово от км 22+129 до км 28+380 е ограничено за МПС над 10 т поради намален габарит на пътното платно на мост при км 26+444. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-4402: Движението по път III-4402 Горна Росица – Гъбене от км 5+020 до км 9+476 в района на е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок от 08:00 до 17:00 до 25.09.2026 г.;

Път III-5004: Движението по път III-5004 Обход на Габрово от км 15+300 до км 20+124 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 е ограничено за МПС над 12 т поради ограничението на прохода „Шипка". Срок до 31.03.2027 г.;

Път III-5006: Движението по път III-5006 Габрово – Узана от км 5+862 до км 21+380 е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в работни дни до 25.09.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-609: Движението по път III-609 Тодореците - Трявна при км 49+850 се осъществява в едната лента поради възстановяване компрометиран участък и подпорна стена. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.09.2026 г.;

Път III-4402: Движението по път III-4402 Драгановци – Габрово от км 14+830 до км 15+478 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.09.2026 г.;

ОПУ-Добрич:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-2904: Движението по път III-2904 Кардам – Захари Стояново – Дуранкулак от км 0+000 до км 17+800 е ограничено поради основен ремонт на пътното платно.

Обходен маршрут: По път II-29 (с. Кардам-гр. Генерал Тошево) – III-296 (гр. Генерал Тошево – с. Преселенци) – III-9701 (с. Преселенци – с. Сърнино) – III-2963 (с. Сърнино – с. Спасово) и обратно. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 23.06.2027 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-207: Движението по път III-207 Кочмар – Тервел от км 35+900 до км 46+400 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.10.2027 г.;

Път III-2903: Движението по път III-2903 Къпиново – Красен – Лозница в участъка от км 0+000 до км 11+855 км се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 23.06.2027 г.;

ОПУ-Кюстендил:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-6222: Движението по път ІІІ-6222 в участъка Смоличано – Пелатиково от км 10+000 до км 14+000 е ограничено за МПС над 3.5 т. поради пропадане на част от пътното тяло. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок 15.12.2026 г;

Ремонтни дейности:

Път ІІІ-6204: Движението по път ІІІ-6204 Дупница – Ресилово от км 6+400 до км 9+000 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 28.10.2026 г.

ОПУ-Кърджали:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-508: Движението по път III-508 Джебел - Рогозче - Фотиново в участъка Самодива - разклон Стоманци от км 17+700 до км 20+700 е ограничено в двете посоки за всички МПС поради свлачищни процеси. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път I-5 разклон Джебел - Върбен - по път III-867 Хаджийско - разклон Стоманци и обратно. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-508: Движението по път III-508 Джебел – Рогозче – Фотиново в участъка от км 44+150 до км 44+270 е ограничено в двете посоки за всички МПС поради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно - възстановителни дейности. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: път III-508 – пътна връзка Кирково – път I-5 – пътна връзка Подкова – път III-592 – път III-508 и обратно, и в двете посоки на движение.

Път III-592: Движението по път III-592 Момчилград - Подкова в участъка разклон Багрянка - Прогрес от км 1+800 до км 2+200 е ограничен за МПС над 3,5 т поради намален габарит на мостово съоръжение.

Обходен маршрут: по път II-59 Момчилград до главен път I-5 - по път I-5 Върхари - Садовица - Загорско – Върбен - път III-592 Подкова - Прогрес и обратно. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5009: Движението по път ІІІ-5009 Зорница - Бели пласт - Стремци - Кърджали от км 0+000 до км 26+080 е ограничено за МПС над 12 т.

Обходен маршрут: по път I-5 Хасково - Кърджали за МПС до 15 т или по път III-507 Кърджали - Мост през с. Мост за всички МПС. Срок до 31.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-58: Движението по път II-58 път I-5 /Хасково – Кърджали/ - Габрово от км 4+100 до км 4+760 се осъществява двупосочно в една лента поради активирал се свлачищен процес. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 18.12.2026 г.;

ОПУ-Ловеч:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-305: Движението по път III-305 Садовец - Дерманци в участъка от км 25+000 до км 42+500 – п.в. Дерманци се осъществява еднопосочно за тежкотоварни МПС над 12,5 т. Срок до 01.05.2027 г.;

Път III-3504: Движението по път III-3504 Орляне - Угърчин в участъка от км 22+000 до км 23+600 е ограничено за всички МПС поради изграждане на участък от АМ „Хемус", включително пътен възел „Угърчин".

Обходен маршрут: от кръстовището на път III-3504 с път III-3005 през Катунец - Бежаново - Ъглен - Дерманци - Угърчин и обратно. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 02.11.2027 г.;

Път III-3504: Движението по път III-3504 Ловеч – Угърчин в участъка Орляне – Угърчин при км 22+000 е ограничено в двете посоки поради свлечена земна маса. Обходен маршрут: Ловеч – Изворче – Киркова махала – Угърчин и обратно. Движението е сигнализирано с пътни знаци. Срок 12.11.2027 г.

Ремонтни дейности:

Път III-305: Движението по път III-305 Торос – Гложене от км 52+261 до км 62+281 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.05.2027 г.;

ОПУ-Монтана:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-81: Движението по път II-81 Лом - Расово от км 143+320 до км 146+445 е ограничено за МПС над 10 т в двете посоки поради извършване на строително-монтажни дейности.

Обходен маршрут:

- В посока от Лом - Монтана: по път II-11 и път III-818 Лом - Горни Цибър - Вълчедръм - Долно Церовене и обратно;

- В посока от Монтана - Лом: по път III-114 Ружинци - Дреновец - Сталийска махала - Лом и обратно.

- В посока Видин - Козлодуй: по път ІІ-11 гр. Лом - Ковачица - Долни Цибър - Козлодуй и обратно.

- В посока Плевен - Лом - Видин: по път ІІІ-133 и път ІІІ-818 и път II-11 Вълчедръм - Долни Цибър - Ковачица - Лом и обратно. Срок: целогодишно;

Път III-112: Движението по път III-112 Дъбова махала - Монтана в двете посоки е ограничено за МПС над 12 т поради съгласувана временна безопасност на движението. Ограничението не важи за преминаването на автобуси. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут:

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Видин - Монтана:

- При пътно кръстовище Дунавци (км 19+783) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/Видин - Монтана.

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Монтана - Видин:

- При пътно кръстовище Ружинци (км 62+758) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/ Монтана - Видин.

За движещите се по път II-11:

- При км 22+442 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път II-11 (Добри дол - Лом - Монтана).

За движещите се по път III-114:

- При км 23+244 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път III-114 (Дреновец - Ружинци - Монтана). Срок до 31.07.2027 г.;

Път III-162: Движението по път ІІІ-162 Миланово - Горна Бела речка от км 11+900 до км 18+768 е ограничено за МПС над 12 т поради намален габарит, големи надлъжни наклони и малки радиуси на кривите.

Път ІІІ-817: Движението по път ІІІ-817 Боровци - Гаврил Геново е ограничено за МПС над 12 т поради предаварийно състояние на сводов мост при км 11+984. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок целогодишно;

Път III-1024: Движението по път ІIІ-1024 в района на Дълги Дел е ограничено за автомобили над 3,5 т от км 21+650 до км 22+319 поради предаварийно състояние на водосток при км 22+201. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до възстановяване на водостока.

Път III-8104: Движението по път ІІІ-8104 Замфирово - Пърличево от км 7+400 до км 7+550 е ограничено за всички МПС поради пропадане на участък от пътното тяло.

Обходен маршрут: по път ІІ-81 Боровци - Монтана, път І-1 /Е-79/ Монтана - Сумер, път ІІІ-1621 Сумер - Пърличево и обратно. Срок до 30.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-816: Движението по път III-816 Ерден – Мърчево от км 0+000 до км 12+567 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Път III-818: Движение по път III-818 Дългоделци –Долни Цибър от км 6+000 до км 37+400 с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и сигналисти. Срок до 30.09.2026 год.;

ОПУ-Пазарджик:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІ-37: Движението по път II-37 Пещера – Батак от км 148+030 до км 163+400 е ограничено за тежкотоварни МПС поради наводнено платно, отнесени мантинели, банкети, нарушена асфалтова настилка, наличие на множество паднали камъни и дървета.

Обходен маршрут за товарни автомобили: път II-84 Звъничево – Варвара – гара Костандово – път III-376 Гара Костандово – Ракитово – Цигов чарк – Батак. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.;

Път III-376: Движението по път III-376 м.Превала – летовище „Цигов чарк" – гр. Ракитово от км 0+000 до км 13+067 е ограничено поради провеждане на веломаратон „Обиколка на язовир Батак". Водачите на МПС изчакват преминаването на участниците в маратона. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок от 09:00 до 09:40 ч на 22.09.2026 г.

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

ОПУ-Перник:

Път ІІІ-637: Движението по път ІІІ-637 от Мрамор до разклон за Лева река е ограничено за МПС над 10 т.

Обходен маршрут: Вукан - Костуринци - Стайчовци - Вълча поляна - махала Пали лула – разклон за Лева река и обратно. Срок до 30.12.2026 г.;

Път ІІІ-6372: Движението по път III-6372 Долна Мелна - граница с област Кюстендил от км 18+000 до км 24+650 е ограничено за тежкотоварни автомобили над 3,5 т поради намалена носимоспособност на мостово съоръжение при км 22+065. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по общински път Пали лула - Лева река - път ІІІ-637 Докьовци - Пенкьовци - път III-6052 Враня стена - Калотинци - път III-623 Калотинци - Раянци - Трекляно - Дълга лука. Срок до 30.12.2026 г.;

Път III-6301: Движението по път III-6301 Филиповци - Велиново - Глоговица от км 0+000 до км 4+000 е ограничено за МПС над 3,5 т, поради пропадане на пътното платно при км 1+400. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път II-63 Филиповци - Трън - Глоговица - Велиново. Срок до 30.12.2026 г.

Ремонтни дейности:

Път ІІІ-603: Движението по път III-603 в района на Сирищник при км 18+800 се осъществява двупосочно в една лента поради строителни и монтажни работи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.09.2026 г.;

Път III-627: Движението по път III-627 Долна Диканя – Радомир при км 42+400 се осъществява в една лента поради изграждане на фотоволтаичен парк. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение до 50 км/ч. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-637: Движението по път III-637 Вукан - Пенкьовци се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.12.2026 г.;

Път III-8114: Движението по път III-8114 Кошарево - Горна Секирна от км 13+850 до км 26+300 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Скоростта е ограничена до 30 км/ч. Срок до 30.12.2026 г.;

ОПУ-Плевен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-301: Движението по път III-301 Козар Белене – Левски от км 1+750 до км 5+753 е ограничено за МПС общо тегло над 7 т.

Обходен маршрут: път III-303 Българене - Малчика - Аспарухово - Левски. Срок: целогодишно;

Път ІІІ-304: Движението по път III-304 Изгрев - Трънчовица - Бацова махала - Новачене - Дебово от км 4+000 до км 10+650 е ограничено за транзитното движение на МПС над 15 т.

Обходен маршрут: по път ІІ-34 Плевен - Никопол. Срок: целогодишно;

Път III-305: Движението по път III-305 Ясен - Дерманци от км 0+000 до км 25+000 се ограничава за МПС над 12 т в двете посоки. Движението на МПС до 12 т е ограничено само в посока Дерманци поради превантивен ремонт.

Обходен маршрут:

по направление Плевен – София: по път I-3 Плевен - Долни Дъбник - Телиш - Радомирци - Луковит - АМ „Хемус",

по направление София – Русе: движението от автомагистрала „Хемус" по пътен възел „Дерманци" се пропуска еднопосочно по път III-305 (I-3) - Крушовица - Садовец - граница Област Ловеч /п.в. „Дерманци"/. Срок до 01.05.2027 г.;

Път ІІІ-3004: Движението по път III-3004 Плевен - Долна Митрополия от км 0+000 до км 6+125 в района на с. Опанец е ограничено за транзитно движение на МПС над 3,5 т.

Обходен маршрут: по път І-3 Плевен – Ясен. Срок: целогодишно;

Път ІІІ-3005: Движението по път III-3005 Ясен - Търнене - Градина в района на с. Ясен от км 1+793 до км 4+223 е ограничено за движение на МПС над 3,5 т, осигурен е сигнализиран обходен маршрут. Срок: целогодишно.;

Път ІІІ-3005: Движението по път III-3005 Ясен - Търнене - Градина - Петърница - Бъркач - Беглеж в района на с. Беглеж от км 21+062 до км 27+123 е ограничено за МПС над 8 т.

Обходен маршрут: път ІІІ-3502 Брестовец - Горталово - Беглеж - Бежаново - Ъглен. Срок: целогодишно;

Ремонтни дейности:

Път III-305: Движението по път III-305 в участъка от пътен възел НХК – Плевен до с. Крушовица от км 0+000 до км 10+000 се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението в района се регулира от сигналисти. Срок до 01.05.2027 г;

ОПУ-Пловдив:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-86: Движението по път с Асеновград - Нареченски бани е ограничено за МПС с височина над 4 м през тунелите.

Обходен маршрут: път III-866 Кричим - Девин. Срок: целогодишно;

Път ІІІ-607: Движението по път III-607 Калофер - Априлци от км 6+795 до км 36+000 е ограничено за всички МПС. Срок: целогодишно;

Път ІІІ-8604: Движението по път III-8604 Пловдив - Студенец - Косово в участъка от Бяла Черква до Косово от км 30+889 до км 41+499 е ограничено за всички МПС. Срок: целогодишно;

Път III-8611: Движението по път III-8611 Белица - Планинско от км 13+500 до км 18+431 е ограничено за всички МПС. Срок: целогодишно;

Ремонтни дейности: Няма въведени ограничения

ОПУ-Разград:

Временно са въведени следните ограничения за движение:

Път III-2004: Движението по път III-2004 Осенец – Благово от км 0+000 до км 12+172 е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: път I-2 Осенец – Разград – път III-204 Разград – Благоево. Срок до 30.10.2026 г.;

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

ОПУ-Русе:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-202: Движението по път III-202 Русе - Щръклево - Нисово - Кацелово при км 36+945 е ограничено за МПС над 10 т поради компрометирано експлоатационно състояние на мост до с. Кацелово при км 36+945 над р. Черни Лом. Едната лента е ограничена за движение и е въведен пропускателен режим по свободната лента за движение. Въведено е ограничение на скоростта до 40 км/ч. Срок до 25.11.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-501: Движението по път III-501 Иваново - Бяла от км 22+200 до км 52+610 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2026 г.;

Път III-2003: Движението по път III-2003 Джулюница – Пиперково от км 3+800 до км 8+221 се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, профилиране на пътни банкети, рязане на храсти. Участъка е сигнализиран временно с пътни знаци. Срок до 30.10.2027 г.;

Път III-2003: Движението по път III-2003 Дряновец – Сеново – Глоджево от км 17+080 до км 26+423 се осъществява в една лента с пропускателен режим поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2027 г.;

Път III-2302: Движението по път III-2302 Червена вода – Ветово – Сеново от км 30+879 до км 36 +400 се осъществява в една лента с пропускателен режим поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъка е сигнализиран с пътни. Срок до 31.10.2027 г.;

Път III-5402: Движението по път III-5402 Ценово – Обретеник се осъществява с повишено внимание поради изграждане на подходи за тежкотоварна техника във връзка с изграждането на Автомагистрала „Русе – Велико Търново" при км 2+300, при км 6+900, при км 9+700. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.

ОПУ-Силистра:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма въведени ограничения.

Ремонтни дейности:

Път II-23: Движението по път II-23 Исперих – Дулово в участъка от км 94+200 до км 116+546 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и регулировчици. Срок до 18.11.2027 г.;

Път III-235: Движението по път III-235 Подлес – Зафирово от км 25+200 до км 35+095 се осъществява с повишено внимание, поради извършване на превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 18.11.2027 г.;

ОПУ-Сливен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-53: Движението по път II-53 Елена - Ямбол от км 78+000 до км 87+300 е ограничено за МПС над 10 т поради недостатъчен габарит на пътя. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок целогодишно;

Път III-7006: Движението по път III-7006 Градец - Медвен в района на с. Медвен от км 9+645 до км 13+042 е ограничено за МПС над 12 т поради лошо експлоатационно състояние и намалена носимоспособност на мостово съоръжение на км 10+868. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път ІІІ-7306: Движението по път ІІІ-7306 Чубра - Пъдарево от км 19+100 до км 24+555 е ограничено за движение на МПС над 12 т поради ниска носимоспособност на настилката в участъка на област Бургас. Срок до 31.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-5503: Движението по път III-5503 Еленово – Ямбол от км 0+000 до км 9+700 се осъществява поетапно в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.09.2026 г.;

ОПУ-Смолян:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-868: Движението по път ІІІ-868 Рудозем - Смолян от км 0+000 до км 22+012 е ограничено за движение на всички МПС поради ремонтни дейности.

Обходен маршрут: Смолян - Чокманово - Смилян - Рудозем и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-868: Движението по път III-868 Рудозем - Смолян от км 0+350 до км 19+000 е ограничено за МПС с ремаркета и полуремаркета поради основен ремонт.

Обходен маршрут: Смолян - Чокманово - Смилян - Рудозем и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-8641: Движението по път III-8641 Пампорово – Смолян при км 4+000 в района на Райковски ливади е ограничено в двете посоки поради пропадане на пътното платно заради активиране на свлачище.

Обходен маршрут: път III-864 Пампорово - Стойките - път III-866 Стойките - Смолян и обратно, както и прохода „Рожен". Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Път ІІІ-8683: Движението по път ІІІ-8683 Арда - Горна Арда, от км 27+000 до км 29+500 е ограничено за МПС с маса над 10 т поради пропадане и стеснение на една от пътните ленти. Срок до 30.09.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІ-86: Движението по път ІІ-86 Смолян - Средногорци от км 109+370 до км 109+570 (срутище при км 109+450 – разклон за с. Тикале), се регулира със светофарна уредба и скоростта е ограничена до 20 км/ч. Трафикът се осъществява в една пътна лента. Срок до 30.09.2026 г.;

Път ІІІ-197: Движението по път ІІІ-197 Доспат - Борино - Грохотно - Девин от км 78+150 до км 78+500 в района на Тешел се извършва двупосочно в една лента поради разрушени насипи на откоса, паднали подпорни стени и изтекли насипи зад стени. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път ІІІ-863: Движението по път ІІІ-863 Баните - Стояново при км 38+900 се осъществява в една лента поради пропадане на водосток. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път ІІІ-864: Движението по път ІІІ-864 Пампорово - Стойките при км 6+200 се извършва двупосочно в една лента поради пропадане на част от пътното платно. Движение с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път ІІІ-866: Движението по път ІІІ-866 Смолян – Девин при км 27+330 се извършва с повишено внимание поради възстановяване на компрометирана подпорна стена. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път ІІІ-8652: Движението по път III-8652 Бял извор – Неделино се осъществява в една лента поради пропадане на пътното платно. Участъкът е сигнализиран. Водачите да се движат с повишено внимание. Срок до 30.09.2026 г.;

Път ІІІ-8683: Движението по път III-8683 Кошница – Могилица при км 18+000 се осъществява в една лента поради пропадане на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движение с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 30.09.2026 г.;

ОПУ-София:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-81: Движението по път ІІ-81 Монтана – София през проход „Петрохан" е ограничено за автомобили над 12 т., както и тегленето на ремаркета и полуремаркета.

Обходен маршрут: Монтана – Враца – Ребърково – Своге и обратно. Срок до 30.09 2026 г.

Път ІІ-82: Движението по път II-82 Костенец - Самоков от км 0+000 до км 39+176 е ограничено за товарни МПС над 10 т в двете посоки. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-162: Движението по път III-162 Миланово - Горна Бела речка от км 0+000 до км 11+900 е ограничено за МПС над 12 т поради намален габарит на пътното тяло и във връзка с безопасността на движението. Срок до 30.09.2026 г.;

Път ІІІ-164: Движението по път III-164 Своге - Бучин проход от км 0+000 до км 19+200 се ограничава за всички МПС над 12 т поради укрепване на свлачище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път ІІІ-811: Движението по път III-811 Сливница - Гълъбовци в гр. Сливница от км 9+280 до км 11+215 е ограничено поради основен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: през общинската пътна мрежа на гр. Сливница. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-822: Движението по път III-822 Самоков - Ихтиман в участъка Самоков - Ново село от км 2+000 до км 12+630 е ограничено за МПС над 10 т поради ремонт на пътя.

Обходен маршрут: по АМ „Тракия" и път II-62 Самоков - Дупница. Срок 30.03.2027 г.;

Път III-822: Движението по път III-822 Самоков - Ихтиман от км 2+000 до км 12+630 се осъществява с повишено внимание поради влошени експлоатационни характеристики на пътното платно. Срок 26.06.2027 г.;

Път III-6004: Движението по път III-6004 Горна Малина – Смолско от км 2+900 до км 14+300 се ограничава за МПС над 12 т поради извършване на превантивен ремонт.

Обходен маршрут: път I-6 София - Горна Малина и път III-105 Нови хан - път I-6. Срок до 31.10.2026 г.;

Път III-6004: Движението по път III-6004 Горна Малина – Смолско от км 0+000 до км 14+282 се осъществява поетапно на определени места в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка.

Обходен маршрут при необходимост: път I-6 София - Горна Малина и път III-105 Нови хан - път I-6. Срок до 01.02.2027 г.;

Път ІІІ-8102: Движението по път III-8102 Чибаовци – Свидня от км 10+000 до км 16+750 е ограничено поради свлачища.

Обходен маршрут: път III-8102 Чибаовци – Понор – път II-81 Понор – Бучин проход – път III-164 Бучин проход – Свидня и обратно. Срок до 30.03.2027 г.;

Път ІІІ-8103: Движението по път ІІІ-8103 Цръклевци - Раяновци от км 0+000 до км 21+280 е ограничено за товарни МПС с обща маса над 12 т поради несъвместимост на пътната настилка с тежкотоварния трафик. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-8112: Движението по път III-8112 в участъка Сливница - Габер от км 0+000 до км 19+620 се осъществява с повишено внимание поради влошени експлоатационни характеристики на пътното платно. Срок до 30.09.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-16: Движението по път II-16 в района на гара Бов от км 47+717 до км 41+887 се осъществява двупосочно в една лента поради изпълнение на обект. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.

Път III-811: Движението по път III-811 Сливница - Ракита в участъка от км 9+280 до км 26+930 се осъществява поетапно в една лента поради основен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-6004: Движението по път III-6004 Горна Малина - Смолско от км 0+000 до км 14+282 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.02.2027 г.

Път III-8102: Движението по път III-8102 Понор – Свидня от км 0+000 до км 17+620 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.08.2027 г.;

Път III-8132: Движението по път III-8132 Годеч - Бърля от км 2+750 до км 20+000 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.08.2027 г.;

ОПУ-Стара Загора:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-609: Движението по път Радунци - Кръстец от км 20+600 до км 23+500 е ограничено за МПС над 7 т поради влошено експлоатационно състояние. Срок до 31.12.2026 г.;

Път ІІІ-807: Движението по път III-807 Скобелево - Зетьово е ограничено за всички МПС поради аварирал мост над река Марица при км 7+600.

Обходни маршрути: път ІІ-66 Поповица - Плодовитово - Първомай - Скобелево. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5005: Движението по път III-5005 връх Шипка - връх Бузлуджа от км 0+000 до км 9+600 e ограничено за МПС над 3,5 т целогодишно, поради влошено експлоатационно състояние. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5031: Движението по път III-5031 Опан - Гълъбово от км 0+000 до км 18+300 е ограничено за МПС над 10 т. Срок целогодишно;

Обходни маршрут: път І-5 Стара Загора - Димитровград и път ІІІ-554 Раднево - Гълъбово.

Път III-5504: Движението по път III-5504 Мъдрец - Обручище - разклон за Гълъбово и Любеново от км 0+000 до км 14+848 е ограничено за МПС над 12 т с изключение на автобусите по редовните линии поради влошено състояние на пътен надлез при км 14+848. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път III-554 Любеново - Бели бряг - Раднево - път II-57 Раднево - Новоселец - път II-55 Новоселец - Радецки - Полски градец - Мъдрец - път III-5504 Мъдрец - Искрица - Медникарово и обратно. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5504: Движението по път III-5504 Мъдрец - Искрица - Медникарово - Обручище от км 14+540 до км 15+020 при ж.п. надлез е ограничено за всички МПС поради влошено състояние. Движението се осъществява по временен път в близост до ж.п. надлеза. Срок до 30.09.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-55: Движението през проход „Република" в участъка от км 33+459 до км 56+605 в посока Велико Търново се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.09.2026 г;

Път II-56: Движението по път II-56 Павел баня - Турия - Пловдив от км 19+300 до км 35+800 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 18.11.2026 г.;

Път II-66: Движението по път II-66 Стара Загора - Подслон от км 39+000 до км 58+000 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.10.2026 г.;

Път III-5504: Движението по път III-5504 Мъдрец - Искрица - Медникарово - Обручище от км 0+000 до км 15+700 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира със светофарна уредба. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

ОПУ-Търговище:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-4009: Движението на МПС над 10 т по път III-4009 Лиляк - Долна Кабда в участъка от км 15+240 до км 25+000 е ограничено поради разрушаване на асфалтова настилка. Срок 01.12.2026 г.

Път III-4082: Движението по път III-4082 Капище - Банковец от км 0+000 до км 11+300 е ограничено за МПС над 7 т поради опасност от увреждане конструкцията на водостоци;

Обходен маршрут: Дъбравица - Орач - Пчелно - Капище и обратно. Срок до 01.12.2026 г.;

Път III-5102: Движението по път III-5102 Мировец – Буховци от км 0+000 до км 4+450 е ограничено за МПС над 12 т по поради недостатъчен габарит на пътното платно. Срок до 01.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-74: Движението по път II-74 Търговище – Дралфа от км 27+270 до км 30+000 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътна сигнализация и сигналисти. Срок до 30.10.2026 г.;

Път III-202: Движението по път III-202 граница Русе - Горско Абланово - Опака се осъществява в една лента поради срутище при водосток на км 40+885. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок 01.12.2026 г.;

Път III-204: Движението по път III-204 Попово – Антоново от км 37+731 до км 71+887 се осъществява в едната лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 11.12.2027 г.

Път III-407: Движението по път III-407 Моравица – Полски Тръмбеш в участъка Моравица – Ново Градище от км 0+000 до км 2+500 се осъществява на места двупосочно в една лента поради превантивен ремонт на пътното платно. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 01.11.2027 г.;

Път III-409: Движението по път III-409 Априлово – Светлен при км 30+681 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.

ОПУ-Хасково:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-503: Движението по път III-503 Средец - Опан - Симеоновград от км 23+000 до км 29+570 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности.

Обходен маршрут за автомобили с маса до 10 т: по път III-503 Средец - Опан - път III-5031 Венец – Разделна – Гълъбово - път III-554 Пясъчево – Калугерово - Симеоновград и обратно.

Обходен маршрут за автомобили с маса над 10 т: по път I-5 Средец - Тракия - Бял извор - Радиево - пътно кръстовище с път III-663 - път III-663 Брод - Златополе - Райново - Симеоновград и обратно. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-5009: Движението по път III-5009 Козлец - Бели пласт - Кърджали от км 0+000 до км 26+080 на територията на област Хасково и област Кърджали е въведена забрана за движение на моторни превозни средства предназначени за превоз на товари с технически допустима маса над 12 т. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5509: Движението по път III-5509 Свиленград - Маточина в участъка от с. Райкова могила до с. Сладун от км 11+477 до км 28+075 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности. Поради липса на друг достъп се пропускат живеещите в селата Щит, Пашово и Михалич. За всички останали е въведен обходен маршрут както следва:

Обходен маршрут: по път III-5509 Свиленград - Райкова могила - път HKV 1144 с. Мустрак - път III-5507 с. Студена - път HKV 1145 с. Сладун - път III-5509 с. Маточина и обратно. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-5509: Движението по път III-5509 Свиленград - Маточина в участъка от с. Сладун до с. Маточина от км 28+075 до км 36+600 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности. Поради липса на друг достъп се пропускат живеещите в селата Варник и Маточина. Срок до 30.09.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-76: Движението по път II-76 Княжево - Тополовград от км 17+430 до км 17+520 се осъществява с повишено внимание поради влошена пътна настилка на съоръжение. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-806: Движението по път III-806 Хасково – Минерални бани от км 8+350 до км 21+000 се осъществява поетапно в една пътна лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 50 км/ч. Срок до 31.12.2026 г.;

ОПУ-Шумен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-731: Движението по път III-731 Радко Димитриево - Друмево e ограничено за товарни автомобили над 10 т поради свлачищни процеси.

Обходен маршрут: Шумен - Овчарово - Друмево. Срок до 02.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІІ-2073: Движението по път ІІІ-2073 Векилски – Никола Козлево от км 0+000 до км 12+753 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

ОПУ-Ямбол:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-7008: Движението по път III-7008 в участъка Голям манастир – Малък манастир от км 17+059 до км 18+123 се осъществява в една лента поради пропаднала настилка и пропаднал насип. Движението се регулира чрез пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-536: Движението по път III-536 в участъка Ямбол - Роза от км 0+000 до км 3+000 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.04.2027 г.;

Път III-536: Движението по път III-536 Ямбол - Ботево в участъка от км 6+790 до км 16+812 се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 25.04.2027 г.;

Път III-5304: Движението по път III-5304 Ямбол – Окоп от км 0+000 до км 6+187 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности – полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 29.10.2026 г.;

Път III-7906: Движението по път III-7906 Ружица – Горска поляна от км 0+000 до км 13+500 се осъществява двупосочно в една лента на определени места поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 28.09.2026 г.;