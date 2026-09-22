Лек десерт “Плодова фантазия”

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КОЙ ГОТВИ

Маргарита Димитрова изпраща здравословна рецепта, подходяща за децата. “Отличава се с нежен вкус, сочна консистенция и невероятен плодов аромат”, ни пише тя.

ПРОДУКТИ

1 сладка ябълка, 1 сочна круша, 2 средно големи праскови, десетина сливи, 1 (не съвсем догоре пълна) ч.ч. кафява захар или еритрол, 2 с.л. мед, 4 - 5 домашни яйца, 1 кофичка кисело мляко или 400 мл прясно, 1 ванилия, 1 с.л. краве масло

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Нарязваме всички плодове на средно големи кубчета. Вземаме тава с незалепващо покритие и я намазваме с маслото.

Редим последователно всеки един вид от плодовете. Отгоре ги поливаме със смес, която предварително сме приготвили от разбитите със захарта/еритрола яйца, меда, ванилията и млякото.

Печем десерта във фурна на температура 150 градуса в продължение на 1 час. За предпочитане е печенето да става на водна баня.

Изваждаме го и го оставяме да се охлади напълно. Прибираме го в хладилника, където го оставяме да престои още поне 3- 4 часа, след което той е готов за консумация.