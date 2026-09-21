Ето как се променя движението в центъра на София на 22 септември

Организация на движението за тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на Администрацията на Президента
на Република България на 22.09.2026 г. - Денят на независимостта. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.
От 10.00 часа до приключване на дейностите на 22.09.2026 г. се разрешава престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците на бул. „Цар Освободител" между Археологическия музей и Българска народна банка.
От 11.30 до 12.30 часа на 22.09.2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге" между бул. „Цар Освободител" и ул. „Съборна".