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Изключително интензивен е трафикът за тирове на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“

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Граница СНИМКА: pixabay

Трафикът е изключително интензивен за товарни автомобили на изхода на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата с Турция „Капитан Андреево" и на ГКПП „Лесово", съобщиха от „Гранична полиция" за движението на българските граници тази сутрин.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград". През граничните преходи „Илинден", „Кулата" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния и всички гранични пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.

Граница СНИМКА: pixabay

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