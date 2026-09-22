Ротари маратон променя движението в курорта Цигов чарк днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка с провеждането на Ротари маратон „Обиколка на язовир Батак" на 22 септември 2026 г. ще има временно спиране на движението в Цигов чарк.

От 09:00 ч. до 09:40 ч. ще бъде спряно движението на МПС-та по главното шосе през Цигов чарк, в участъка от включването на пътя от Ракитово в курорта до разклона за Батак и Доспат.

Ограничението ще продължи приблизително 30 до 40 минути за безопасното преминаване на участниците. Повишено внимание от 10:30 до 11:30 ч.

В участъка от курорта „Св. Константин" край Пещера до местността „Дъното" водачите трябва да шофират с намалена скорост и повишено внимание.

Част от трасето на маратона преминава по асфалтовия път и в посочения интервал по него ще се движат бегачи.

Организаторите от Ротари клубовете Пазарджик, Панагюрище и Велинград умоляват граждани и гости на курорта да планират пътуванията си съобразно ограниченията и да спазват въведената организация на движението.