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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23602993 www.24chasa.bg

Ротари маратон променя движението в курорта Цигов чарк днес

Диана Варникова

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Днес ще има промяна на движението в местността Цигов чарк край язовир"Батак" Снимка: 24 часа

Във връзка с провеждането на Ротари маратон „Обиколка на язовир Батак" на 22 септември 2026 г. ще има временно спиране на  движението в Цигов чарк.

От 09:00 ч. до 09:40 ч. ще бъде спряно движението на МПС-та по главното шосе през Цигов чарк, в участъка от включването на пътя от Ракитово в курорта до разклона за Батак и Доспат.

Ограничението ще продължи приблизително 30 до 40 минути за безопасното преминаване на участниците. Повишено внимание от 10:30 до 11:30 ч.

В участъка от курорта „Св. Константин" край Пещера до местността „Дъното"  водачите трябва да шофират с намалена скорост и повишено внимание.

Част от трасето на маратона преминава по асфалтовия път и в посочения интервал по него ще се движат бегачи.

Организаторите от Ротари клубовете Пазарджик, Панагюрище и Велинград умоляват граждани и гости на курорта да планират пътуванията си съобразно ограниченията и да спазват въведената организация на движението.

Днес ще има промяна на движението в местността Цигов чарк край язовир"Батак"

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