Навлиза студен фронт, туристите да бъдат внимателни в планините, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Времето е много динамично, шарено. Температурите в планините варират от -3 до 7 градуса във високите части на планината, като високите части на Стара планина са с мъгла и силен вятър, посочиха от ПСС.

На другите места е облачно, но спокойно. Хората трябва да се приготвят за по-ниски температури от тези, които бяха в последните дни. Вече минаваме към много есенен сезон, допълниха от ПСС.

През последното денонощие не са постъпи сигнали за инциденти.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще има значителна облачност. Главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще превалява дъжд, в местата над 2200 метра надморска височина – и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и върхове – и временно бурен, северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.