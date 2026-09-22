Облаци, тук-там дъжд и до 22 градуса през следващото денонощие

През следващото денонощие облачността ще бъде променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5° и 10°, по-високи – по Черноморието, а максималните ще бъдат между 17° и 22°. В София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната – около 17°. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. В 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен.

Над Черноморието облачността ще бъде променлива, по южното крайбрежие – по-често значителна и главно там на места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 19°-21°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

В четвъртък ще има променлива облачност, над много райони – намаляваща до слънчево време. Вятърът от северозапад ще отслабне. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5° и 10°, по-ниски – в отделни котловини в Северна и Западна България, където не са изключени и слаби слани. Дневните температури ще започнат да се повишават, максималните ще бъдат между 19° и 24°.

В петък от запад на изток облачността ще се увеличи и на места в Западна България ще има валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб, временно ще се ориентира от югоизток, впоследствие отново ще бъде със северна компонента. Температурите ще бъдат с градус-два по-високи. (НИМХ)