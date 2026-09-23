Чорбаджийска разядка с патладжан и сирене

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КОЙ ГОТВИ

Димитър Димитров предлага рецепта за разядка, която е не само сезонна, а вкусна, и много засищаща.

ПРОДУКТИ

1 патладжан

5 печени чушки

100 г зряло сирене

малка глава салатен лук

3 скилидки чесън

олио (зехтин)

сол

магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Печем патладжана във фурна. Белим го. Печем чушките на ламарина. Белим и тях.

Накълцваме двата зеленчука на едри парчета и ги слагаме в купа. Добавяме едро натрошеното сирене.

Нарязваме лука и чесъна на парченца. Добавяме и наситнения магданоз. Овкусяваме със солта и мазнината.

Разбъркваме добре и оставяме разядката в хладилника за около 2 часа, през което време всички аромати се смесват в едно. Поднасяме я с топла питка или с препечена филийка. Всичко е въпрос на вкус и избор.