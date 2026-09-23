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Честит рожден ден на Станимир Въгленов!

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На 23 септември рожден ден имат

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Христо Гърбов, актьор

Матей Казийски, волейболист

Ген. Кирчо Киров, бивш директор на НРС

Сашка Братанова, актриса

Милко Калайджиев, певец

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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