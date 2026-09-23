На 23 септември рожден ден имат

Христо Гърбов, актьор
Матей Казийски, волейболист
Ген. Кирчо Киров, бивш директор на НРС
Сашка Братанова, актриса
Милко Калайджиев, певец
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Христо Гърбов, актьор
Матей Казийски, волейболист
Ген. Кирчо Киров, бивш директор на НРС
Сашка Братанова, актриса
Милко Калайджиев, певец
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