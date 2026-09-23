Православен календар за 23 септември

Зачатие на св. Йоан Предтеча и Кръстител. Св. Мчца Ираида

В град Хеврон живеел свещеникът Захарий с жена си Елисавета - братовчедка на св. Анна. Двамата страдали много, че нямат деца. Макар и в напреднала възраст, непрестанно и горещо се молели за наследник. И молитвата им сторила чудо - Елисавета заченала и родила син точно както било известено на Захарий от св. архангел Гавриил. Ангелът му казал още, че детето ще се нарича Йоан и не само ще проповядва идването на Месията, но и ще го посочи на хората.