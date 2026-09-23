Нула градуса минимална температура е измерена в Пампорово

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Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

В района на Рожен термометрите отчетоха 1 градус, по информация от местната Метеорологична служба. С настъпването на астрономическата есен в Родопите се наблюдава рязко застудяване с почти зимни температури, над 10 градуса е температурната амплитуда на Рожен за последното денонощие след отчетена 13 градуса максимална стойност вчера. В Пампорово вчера се появиха и първите за сезона снежинки.