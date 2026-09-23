Движението по пътя Кочериново – Рила е в една лента заради катастрофа

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Временно движението по път III-107 Кочериново – Рила при разклона за Смочево се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".