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Движението по пътя Кочериново – Рила е в една лента заради катастрофа

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Временно движението по път III-107 Кочериново – Рила при разклона за Смочево се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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