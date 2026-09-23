ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нидерландия се завръща на "Евровизия"

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23611993 www.24chasa.bg

За профилактика на камери променят движението в участък от път I-1, в района на Благоевград

600
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Толуправлението разполага с 272 рамки с камери по пътищата из страната.

На 24 септември за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участък от път I-1, в района на Благоевград

Утре - 24 септември, между 8 ч. и 21 ч. ще се извършва подмяна на камери при 366-и км на път I-1, в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно ще се ограничи движението на автомобили в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Толуправлението разполага с 272 рамки с камери по пътищата из страната.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)