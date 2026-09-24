На 24 септември рожден ден имат

Красимир Влахов, конституционен съдия
Стефан Димитров, дипломат, бивш служебен министър на външните работи
Александрина Пендачанска, оперна певица
Александра Раева, певица, актриса и тв водеща
Диляна Попова, модел и актриса
Орлин Станойчев, легендарен тенисист
Пламен Грозданов, изпълнителен директор на Съюз “Произведено в България”
Николай Събев, бивш министър на транспорта и съобщенията
Стефан Донев, драматичен и оперен режисьор
Ген.-майор о.з. Стоимен Стоименов, бивш президентски съветник по националната сигурност, бивш зам.-директор на служба “Военно разузнаване”