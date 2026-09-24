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Забавни задачи учат децата да спестяват

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На 24 септември рожден ден имат

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Красимир Влахов, конституционен съдия

Стефан Димитров, дипломат, бивш служебен министър на външните работи

Александрина Пендачанска, оперна певица

Александра Раева, певица, актриса и тв водеща

Диляна Попова, модел и актриса

Орлин Станойчев, легендарен тенисист

Пламен Грозданов, изпълнителен директор на Съюз “Произведено в България”

Николай Събев, бивш министър на транспорта и съобщенията

Стефан Донев, драматичен и оперен режисьор

Ген.-майор о.з. Стоимен Стоименов, бивш президентски съветник по националната сигурност, бивш зам.-директор на служба “Военно разузнаване”

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