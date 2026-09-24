Плодово руло със сметана

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КОЙ ГОТВИ

Валя Михайлова предлага рецепта за нежен и красив десерт, подходящ както за празничната трапеза, така и за уютен следобед с чаша кафе.

ПРОДУКТИ

За пандишпана: 4 яйца, 120 г захар, 100 г брашно, 20 г царевично нишесте, 1 ванилия, 1/2 ч.л. бакпулвер, щипка сол

За крема: 400 мл сладкарска сметана, 150 г маскарпоне или крема сирене, 70 г пудра захар, 1 ванилия

За пълнежа: 3–4 с.л. портокалов мармалад, 1 банан, 1 киви, 1 портокал, няколко ягоди

За украса: ягоди, киви, портокал, банан, настърган шоколад или шоколадов топинг, кокосови стърготини или смлени ядки

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Разбиваме яйцата със захарта и ванилията до светла, пухкава и обемна смес. Брашното пресяваме с царевичното нишесте, бакпулвера и щипката сол. Сухите съставки добавяме постепенно към яйчената смес и разбъркваме с шпатула.

Изсипваме сместа в плитка тава, покрита с хартия за печене. Разпределяме я равномерно. Печем в предварително загрята фурна. Докато е още топъл, обръщаме блата върху кърпа или хартия за печене и го навиваме на руло. Оставяме го да се охлади.

Разбиваме за крема студената сладкарска сметана с пудрата захар и ванилията. Добавяме маскарпонето или крема сиренето и разбиваме за кратко до пухкав и плътен крем.

Развиваме охладения пандишпан. Намазваме с портокаловия мармалад и разпределяме равномерно крема. Отгоре нареждаме нарязаните банан, киви и портокал.

Навиваме рулото стегнато и го оставяме в хладилник за 2-3 часа, за да се охлади добре и да се стегне. Преди сервиране намазваме рулото с останалия крем и украсяваме с плодовете.