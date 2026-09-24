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Слънчево време ни очаква на 24 септември, вятърът утихва

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Слънчево със слаб вятър ще бъде времето СНИМКА: АРХИВ

Днес ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19° и 24°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от северозапад, след обяд – от югоизток-юг. Максималните температури ще бъдат 20°-23°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините още преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове – сняг. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°. През нощта срещу петък облачността ще се увеличи. 

Слънчево със слаб вятър ще бъде времето СНИМКА: АРХИВ

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