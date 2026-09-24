Православен календар за 24 септември

Св. първомъченица и равноапостолна Текла. Преп. Коприй. Св. Силуан Атонски

Текла била наследница на знатен и богат род. Като християнка тя станала постоянна спътница на апостол Павел. Затова църквата я нарекла Равноапостолна. Управителят на града Александър залюбил Текла и пожелал да се ожени за нея.

Отказът го разгневил и той заповядал да я хвърлят на зверовете - тя останала невредима. Изплашен от силата на мъченицата, Александър върнал свободата. До края на живота си тя прекарала в пустинята и церила страдащи и болни.