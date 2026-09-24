Жълт код за опасност от слани в няколко области у нас

Жълт код за опасност от слани в София област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик обяви за днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Информацията е публикувана на сайта на института.

Според прогнозата за времето на НИМХ, днес преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд облачността над цялата страна ще се увеличи и ще има валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 12°.

В планините още преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове – сняг. През следващите дни отново в най-високия планински пояс не са изключени символични снеговалежи. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и в петък и събота ще бъде предимно облачно. От петък до неделя страната ни ще попадне в обхвата на система с ниско налягане. В петък валежи ще има на много места в Западна България, като в отделни точки дъждът ще е напоителен. В събота валежи ще има и в останалата част от страната, като по движението на циклона те ще са по-съществени като количество в централните и източните райони. В последния ден на седмицата локални валежи се очакват в Южна България.

Повишава се вероятността в отделни райони валежите да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югоизток, впоследствие отново ще се обърне от северозапад, а в събота - от север-север-изток. Хладно време с минимални температури предимно между 7° и 12°, максимални между 16° и 21°, в петък в югоизточните райони все още до около 25°, съобщава Нова тв.