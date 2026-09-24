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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23614453 www.24chasa.bg

Тежък трафик тази сутрин на границата с Турция

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Интензивен е трафикът за товарни автомобили на "Лесово". Снимка: Архив

Интензивен е трафикът тази сутрин за товарните автомобили на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция „Капитан Андреево" и „Лесово". 

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужваща граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич временно се преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав, пише БТА.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Република Северна Македония, както и на тези със Сърбия.

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на "Лесово". Снимка: Архив

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