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Не е време за туризъм - студено и мъгливо е по високите части на планините

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Условията не са подходящи за туризъм в планините СНИМКА: Пиксабей

Времето не е подходящо за туризъм по високите  части на планините - студено и мъгливо е. Това съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

По билата на Стара планина и Рила има снежна покривка на места. Температурите са ниски – от минус 3 до 3 градуса. В по-ниските части на планините времето е добро, наблюдава се разкъсана облачност, пише БТА.

Планинските спасители съветват туристите да се съобразяват с условията в планината и да бъдат добре облечени, тъй като е навлязъл студен фронт, който всяка година идва в края на септември. Туристите трябва да са подготвени за есенно-зимни условия и да носят топли дрехи, тъй като във високите части температурите са под нулата. Хубаво е да носят и заредени телефони.

Снощи планинските спасители са помогнали на туристка, която се е загубила в района на Люлин планина. Те са я открили и са я завели до населено място. 

Според прогнозата за времето в планините около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове – сняг. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

Условията не са подходящи за туризъм в планините СНИМКА: Пиксабей

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