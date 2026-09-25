Запеканка в глинено саханче

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

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КОЙ ГОТВИ

Валя Михайлова предлага бързо и лесно ястие. “Ястията в глинени съдове са уникални, каквото и да сготвим в тях”, ни пише тя.

ПРОДУКТИ

За две порции:

1/2 пикантен суджук, няколко мариновани печурки, 2 печени чушки, 1 глава лук, 5-6 сушени домата в зехтин, 2 ч.л. масло, няколко резена кашкавал, подправка на вкус за поръсване, магданоз за декорация

НАЧИН НА ПРИГОВЯНЕ

Подреждаме в глинени саханчета гореизброените продукти.

Поставяме ги в студена фурна и включваме фурната на 220 градуса. Щом ястието започне да ври, изчакваме 5 минути и изключваме фурната.

Допичаме 5 минути на остатъчна топлина. Изваждаме, поръсваме с желаната подправка и сервираме гарнирано с магданоз.