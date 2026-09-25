Запеканка в глинено саханче

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
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КОЙ ГОТВИ
Валя Михайлова предлага бързо и лесно ястие. “Ястията в глинени съдове са уникални, каквото и да сготвим в тях”, ни пише тя.
ПРОДУКТИ
За две порции:
1/2 пикантен суджук, няколко мариновани печурки, 2 печени чушки, 1 глава лук, 5-6 сушени домата в зехтин, 2 ч.л. масло, няколко резена кашкавал, подправка на вкус за поръсване, магданоз за декорация
НАЧИН НА ПРИГОВЯНЕ
Подреждаме в глинени саханчета гореизброените продукти.
Поставяме ги в студена фурна и включваме фурната на 220 градуса. Щом ястието започне да ври, изчакваме 5 минути и изключваме фурната.
Допичаме 5 минути на остатъчна топлина. Изваждаме, поръсваме с желаната подправка и сервираме гарнирано с магданоз.