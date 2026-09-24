Временно спират движението по бул. „Цар Освободител" в Русе на 25 септември

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На 25 септември (петък) от 9:30 до 12:30 ч. ще бъде въведено временно ограничение на движението по бул. „Цар Освободител" № 36 заради извършване на дейности, свързани с реконструкцията на топлопроводната мрежа в централната градска част. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В посочения часови интервал ще бъдат разтоварени 12-метрови тръби, необходими за изпълнението на обект „Реконструкция на разпределителен топлопровод по ул. „Атон", ЦГЧ, гр. Русе и присъединителните топлопроводи към него". За извършването на дейностите ще бъде заета част от уличното платно, което налага временната промяна в организацията на движението.

След приключване на разтоварването заетата част от пътното платно ще бъде освободена и почистена.

Община Русе призовава водачите да се съобразят с поставените знаци и да преминават с повишено внимание в района.