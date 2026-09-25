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Уволниха външния министър на Коста Рика - участвал...

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На 25 септември рожден ден имат

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Бриг. ген. Венелин Венев, директор на служба “Военно разузнаване”

Доц. д-р Росен Михайлов, управител и създател на лаборатория “Рамус”

Иван Папазов, изпълнителен директор и председател на СД на ВП “Брандс Интернешънъл” АД, член на УС на КРИБ

Кольо Колев, социолог, директор на агенция “Медиана”

О.р. ген. Коста Богацевски, адвокат, бивш главен секретар на МВР

Красимира Анастасова, кмет на Долни чифлик

Радостин Стойчев, бивш селекционер на националния отбор по волейбол

Проф. дфн Анчо Калоянов, фолклорист и писател, почетен професор на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Д-р Ваньо Шарков, бивш зам.-министър на здравеопазването

Проф. д-р Димитър Тадаръков, бизнесмен

Калинка Згурова, народна певица

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