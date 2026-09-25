Хладно, с валежи и облаци. 3 см сняг над 2500 м

През следващата седмица се очакват мъгли, слънце и затопляне

Хладно за края на септември, с валежи и облаци ще е времето през почивните дни, прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в петък ще са от 9 до 14, в западните полета - 6-8, а по Черноморието - от 11 до 15°. Сутрин се очакват мъгли в поречията и ниските места. През деня ще се заоблачи. Следобед облачността над цялата страна ще е значителна, с превалявания в западните райони. През нощта срещу събота ще вали и по Черноморието. Максималните температури в Южна България ще са от 20 до 24, в западните и северни райони - от 13 до 17, по Черноморието - 21-22°. За района на София минималната температура ще е 7, а максималната - 14-15°.

В събота минималните температури ще бъдат от 10 до 15, а по Черноморието - от 15 до 16°. Облачността над цялата страна ще е значителна, с превалявания, по-съществени на запад и изток. Следобед над западните и североизточните райони временно облаците ще се разкъсват. Максималните температури ще са от 16 до 21°. За София минималната температура е 10, а максималната - 16-17°.

По Черноморието с временни прекъсвания ще превалява. Максималните температури на въздуха ще са 21-23 градуса. Температурата на морската вода ще е от 22° по северното крайбрежие, до 23-24 по южното.

Над планините ще има много облаци и превалявания от дъжд и сняг, над 2300 метра височина от мокър сняг. Вятърът над 2500 м ще бъде от североизток с пулсове до 60 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 0 до 3 градуса, а на 1500 м - от 7 до 9 градуса.

В неделя минималните температури ще бъдат от 9 до 14°. Денят ще започне с дъжд по Черноморието, а на запад облачността ще е разкъсана. Следобед облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 22 до 27, по Черноморието - от 22 до 24°. За София минималната температура ще е 9, а максималната - 22-23°. Над планините облачността ще е разкъсана. Максималните температури над 2500 м ще са от 4 до 7, а на 1500 м - от 10 до 12°.

В понеделник сутринта по Черноморието ще се стелят ниски облаци, а на запад ще бъде ветровито, с разкъсани облаци. По-късно западният вятър ще подгони облаците над Черноморието. Във вторник има условия за сутрешни мъгли в западните райони и ниски облаци по Черноморието и слънце следобед. Дневните температури ще достигат 21-26°.