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Облачно и хладно ще е на 25 септември, на места ще превали

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Максималните температури ще бъдат от 15°-16° СНИМКА: Pixabay

Днес над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, в западната част на Дунавската равнина - от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° в северозападните райони до 24-25° в Югоизточна България, в София – около 18°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Температурата на морската вода е 21°-23°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините ще бъде предимно облачно. В масивите от Западна България с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен, по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

Максималните температури ще бъдат от 15°-16° СНИМКА: Pixabay

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