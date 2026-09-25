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Тежък е трафикът на тирове на "Капитан Андреево" и "Лесово"

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Интензивен е трафикът на тирове на границата с Турция. Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщиха от МВР.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужваща граничните преходи Оряхово - Бекет и Свищов - Зимнич временно се преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Република Северна Македония, както и на тези със Сърбия.

Интензивен е трафикът на тирове на границата с Турция. Снимка: Архив
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