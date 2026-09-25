Добри са условията за туризъм в планините, но се очакват облачност и валежи

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Към момента условията за туризъм в планините са добри, с ясно време, но по-късно се очакват облачност и валежи. Температурите са между минус два и плюс пет градуса.

Това съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Във високите части на планините има сняг на петна, казаха от ПСС. Планинските спасители напомниха, че ниските температури изискват подходящо облекло.

Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие, предаде БТА.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините днес ще бъде предимно облачно. В масивите от Западна България – с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра – от сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен, по високите върхове – югозападен, вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.