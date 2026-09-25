Облачно и дъждовно през уикенда, температурите до 22°

Облачно време ще преобладава през нощта и утре, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Атмосферното налягане ще се повишава и ще остане над средното за месеца.

През нощта валежи ще има в югозападните райони, а през деня дъжд ще превалява на много места в Южна и Източна България. Вятърът временно ще стихне, но утре ще се ориентира от север-североизток и ще бъде до умерен, като по Черноморието на моменти ще е силен, предава БТА.

Минималните температури ще са между 7° и 12°, по морския бряг до 16°. В София се очакват около 8°. Максималните стойности ще достигат 17°-22°, а в столицата – около 17°.

По Черноморието ще остане облачно, на места с валежи. Ще духа умерен, временно силен север-североизточен вятър. Температурите ще са между 21° и 23°, а морската вода е 21°-23°. Вълнението ще бъде 3-4 бала.

И в планините облачността ще е значителна, като високите части ще останат в облаци. Дъжд ще вали главно в масивите от източната половина на страната, а над 2000 метра ще има условия и за сняг. Вятърът ще е умерен, временно силен от изток-североизток. На 1200 метра максималната температура ще е около 12°, а на 2000 метра – около 4°.

В неделя валежите в повечето райони ще спрат, а облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще остане над Източна България и планините, където на отделни места ще превали. По-съществени количества се очакват в крайните югоизточни райони. Там ще духа и умерен североизточен вятър.

В понеделник североизточният вятър в Източна България ще се усили. Облачността ще бъде предимно значителна, а на места в източната половина на страната и планинските райони отново ще има валежи от дъжд. Температурите ще се задържат без съществена промяна – минималните ще са между 7° и 12°, а максималните между 17° и 22°.