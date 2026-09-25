Катастрофа спря движението по пътя Карнобат – Айтос

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно е ограничено движението по път I-6 Карнобат – Айтос, 2 км преди пътен възел "Поляново" заради катастрофа.

Шофьорите изчакват на място. Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщиха от АПИ.