Катастрофа спря движението по пътя Карнобат – Айтос

Временно е ограничено движението по път I-6 Карнобат – Айтос, 2 км преди пътен възел "Поляново" заради катастрофа.
Шофьорите изчакват на място. Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщиха от АПИ.
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Временно е ограничено движението по път I-6 Карнобат – Айтос, 2 км преди пътен възел "Поляново" заради катастрофа.
Шофьорите изчакват на място. Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщиха от АПИ.
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