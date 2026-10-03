Мивката в антрето, а ваната в хола: смел подход за малко таванско жилище

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Гардеробът с ключова роля - портал, който разделя личното от общото

Самобитен и напълно еманципиран от правила е този тавански апартамент. Намира се в сърцето на Ловеч, точно на границата между оживения градски център и спокойствието на Стария град.

Корица на сп. "Идеален дом" за август/септември 2026 г.

На пръв поглед задачата пред екипа на студио NADA е стандартна – да се усвои малкото пространство за нуждите на тричленно семейство. Богатото минало на това място обаче вдъхновява подход, който надскача чисто практичното обзавеждане.

Чрез няколко ключови размествания в интериора

всекидневните

елементи

придобиват

съвсем

ново значение

и символен характер. Умивалникът е изнесен в антрето, където посреща и изпраща обитателите, превръщайки се в символ на пречистване преди срещата с вътрешния свят. Ваната също е извадена от традиционния си контекст. Поставена в общото пространство, тя кани към медитация, уединение и съзерцание. Превръща се от обикновено място за къпане в ритуално място за накисване (The Art of Japanese Soaking).

Спалнята е отделена със завеса, а това решение превръща движението в тази зона в красив театър на силуетите.

Дори гардеробът, който обикновено е място за съхранение, тук има ключова роля. Той действа като своеобразна граница, портал, който разделя личното от общото пространство. Със своята мека, флуидна форма и рефлекторна повърхност той улавя и умножава светлината, носейки визуален уют.

Интериорът създава плавни преходи, които размиват границите на личното пространство.

Спалнята е отделена

с лека текстилна завеса,

а антрето и душ зоната са обособени с ажурни стени от релефни стъклени тухли.

Това решение не само пропуска естествена светлина, но и превръща движението в тези зони в красив театър на силуетите.

Антрето и душ зоната са обособени с ажурни стени от релефни стъклени тухли, което пропуска естесвена светлина.

Този пространствен аранжимент се проявява не само в разпределението, но и на чисто материално ниво. Естествената топлина на глината, камъка и дървото влиза в дързък диалог с хладната модерност на метала, мозайката и стъклените тухли. Смелият интериорен експеримент ни пренася в територията на чистата артистична свобода – там, където изкуството смесва напълно различни вселени, за да предизвика ума с нещо изненадващо.