На 27 септември рожден ден имат

Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на Българо-американската кредитна банка
Проф. Иван Станков, бивш служебен министър на земеделието
Здравко Здравков, бивш главен архитект на София
Милен Керемедчиев, анализатор, бивш зам.-министър на икономиката и на външните работи
Саша Безуханова, основател и председател на борда на гражданска платформата MOVE.BG (“България може”)
Спас Джевизов, футболна легенда
Албена Александрова, моден дизайнер
Боряна Пунчева, режисьорка и актриса
Иво Аръков, актьор
Свилен Блажев, художник
Александър Узунов, депутат