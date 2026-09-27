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На 27 септември рожден ден имат

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Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на Българо-американската кредитна банка

Проф. Иван Станков, бивш служебен министър на земеделието

Здравко Здравков, бивш главен архитект на София

Милен Керемедчиев, анализатор, бивш зам.-министър на икономиката и на външните работи

Саша Безуханова, основател и председател на борда на гражданска платформата MOVE.BG (“България може”)

Спас Джевизов, футболна легенда

Албена Александрова, моден дизайнер

Боряна Пунчева, режисьорка и актриса

Иво Аръков, актьор

Свилен Блажев, художник

Александър Узунов, депутат

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