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Честит рожден ден на Георги Палейков!

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Рожден ден празнува днес фоторепортерът Георги Палейков. Той има незаменимо око за важните събития и талант за перфектния кадър, независимо дали снима пресконференция, футболен мач или изложба.

Честито и наздраве!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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