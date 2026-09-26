Честит рожден ден на Георги Палейков!

Рожден ден празнува днес фоторепортерът Георги Палейков. Той има незаменимо око за важните събития и талант за перфектния кадър, независимо дали снима пресконференция, футболен мач или изложба.
Честито и наздраве!
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Рожден ден празнува днес фоторепортерът Георги Палейков. Той има незаменимо око за важните събития и талант за перфектния кадър, независимо дали снима пресконференция, футболен мач или изложба.
Честито и наздраве!
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