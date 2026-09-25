Катастрофа на пътя Айтос-Провадия, движението е в една лента

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Временно движението по път III-208 Айтос-Провадия се осъществява двупосочно в една лента в района с. Билка поради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.