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Катастрофа на пътя Айтос-Провадия, движението е в една лента

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Временно движението по път III-208 Айтос-Провадия се осъществява двупосочно в една лента в района с. Билка поради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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